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Израиль

В Тель-Авиве митингующие перекрыли Аялон, полиция объявила их действия незаконными

время публикации: 01 сентября 2024 г., 21:53 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 21:53
В Тель-Авиве митингующие перекрыли Аялон, полиция объявила их действия незаконными
Chaim Goldberg/Flash90

После того, как сотни участников митинга в Тель-Авиве после его окончания спустились на шоссе Аялон, полиция объявила их действия незаконными и нарушающими предварительные договоренности с организаторами.

В сообщении, распространенном пресс-службой правоохранительных органов, говорится, что демонстранты, прорвав заграждение полиции и спустившись на шоссе Аялон, нарушили договоренности между полицией и организаторами митинга на Каплан. Кроме того, участники беспорядков, находясь на проезжей части, подвергают опасности свои жизни и жизни сотрудников полиции.

Полицейские приступили к разгону демонстрантов. По сообщениям в СМИ, задержаны не менее 15 человек.

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