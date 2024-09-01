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Израиль

По всей стране проходят акции солидарности с семьями похищенных, перекрываются дороги

время публикации: 01 сентября 2024 г., 18:30 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 18:30
По всей стране проходят акции солидарности с семьями похищенных, перекрываются дороги
Yonatan Sindel/Flash90

Более тысячи человек приняли участие в акции в поддержку семей похищенных возле офиса главы правительства в Иерусалиме, перед началом заседания военно-политического кабинета.

Демонстранты перекрыли движение на въезде в Иерусалим. В районе Струнного моста несколько десятков людей с завязанными желтыми лентами глазами сели на проезжую часть. Полиция подогнала к месту проведения демонстрации водометный автомобиль. Около 17:30 полиция приступил к разгону демонстрантов. В выпуске новостей в 18:00 радиостанция "Кан Бет" отмечала, что на данном этапе полиция избегает применять силу к демонстрантам, на въезде в столицу не были задействованы ни конная полиция, ни водометы. К 18:00 дорога была расчищена от демонстрантов, однако автомобильный затор все еще остается.

Демонстранты перекрыли перекресток Кармиэиль на 85-й трассе.

В районе Тель-Авива около десятка демонстрантов перекрыли шоссе Аялон у развязки Ла Гуардия, через четверть часа движение транспорта возобновилось.

Этим вечером акции пройдут во многих городах, однако, как ожидается, самое большое количество людей соберется в Тель-Авиве возле военной базы "Кирия", будут перекрыты все основные транспортные артерии города.

Участники этих акций не только выражают солидарность с семьями похищенных, но призывают правительства немедленно заключить соглашение с ХАМАСом, в рамках которого будут возвращены из сектора Газы все удерживаемые там израильтяне.

Израиль
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