По оценкам полиции, в митинге в Тель-Авиве приняли участие более 120 тысяч израильтян

По всей стране проходят акции солидарности с семьями похищенных, участники которых требуют от правительства заключить соглашение с ХАМАСом, в рамках которого будут возвращены из сектора Газы все удерживаемые там израильтяне. Митингующие перекрывают междугородние трассы и центральные дороги в городах.

Наибольшее количество людей принимает участие в митинге на улице Каплан, рядом с военной базой "Кирия". Телеканал "Кан-11" сообщил, что, по оценкам полиции, в центре Тель-Авива находятся более 120 тысяч демонстрантов. Организаторы утверждают, что в Тель-Авиве число участников превысила 500 тысяч человек, а по всей стране в митингах участвовали более 700 тысяч человек.

На площади были выставлены шесть закрытых гробов под флагами Израиля, символизирующие шесть заложников, убитых ХАМАСом несколько дней назад и тела которых были доставлены вчера в Израиль.

С центральной сцены прозвучали имена всех израильтян, похищенных ХАМАСом.

Перед демонстрантами в Тель-Авиве выступил глава Всеизраильской профсоюзной организации ("Гистадрут") Арнон Бар-Давид. Он говорил, что крайне непросто объявить о проведении всеобщей забастовки и парализовать экономику страны, но он обещал семьям похищенных, что "никто не будет брошен". Он заявил, что наступил момент, когда забастовка стала неизбежной. "Я здесь ради сотрудничества, которое превращает нас из разрозненных племен в единый народ", - заявил он.

После окончания официальной части сотни демонстрантов спустились на шоссе Аялон, перекрыв его для движения транспорта в обоих направлениях.

Полиция сообщает о двух задержанных за нарушение общественного порядка в Хайфе и трех в Иерусалиме.