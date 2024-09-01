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Израиль

"Галей ЦАХАЛ": убийца трех израильских полицейских ранее служил в гвардии Аббаса

время публикации: 01 сентября 2024 г., 17:44 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 18:05
"Галей ЦАХАЛ": убийца трех израильских полицейских ранее служил в гвардии Аббаса
Wisam Hashlamoun/Flash90

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" называет имя террориста, ликвидированного в Хевроне: это Мухаммад Махмуд ас-Суда. Установлено, что именно он совершил теракт около Таркумии, в результате которого погибли трое израильских полицейских.

По данным "Галей ЦАХАЛ", ас-Суда после теракта пытался сдаться палестинской полиции, чтобы получить убежище, но ему отказали.

Сообщается, что девять лет назад Мухаммад ас-Суда был уволен из рядов гвардии, обеспечивающей безопасность председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса (Абу Мазена).

Утром 1 сентября поступило сообщение теракте на 35-й трассе с применением огнестрельного оружия в районе Таркумии, к западу от Хеврона. Террористы обстреляли автомобиль полиции. Вскоре была констатирована смерть троих раненых. ЦАХАЛ блокировал соседнюю арабскую деревню Идна и Хеврон. Вскоре бойцы спецназа "Дувдеван" ликвидировали в Хевроне террориста, убившего трех полицейских около Таркумии. По строению, в котором он скрывался, выпустили противотанковую ракету. В строении нашли автоматическую винтовку М-16, которая передана на экспертизу.

Имена трех сотрудников полиции, которые были убиты террористами утром 1 сентября около перекрестка Таркумия в Иудее, к западу от Хеврона: капитан Арик Бен-Элиягу, 37 лет, из Кирьят-Гата; прапорщик Адас Бранц, 53 года, из Сде Моше; старшина Рони Шакури, 61 год, из Сдерота.

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