Политический тупик: Нетаниягу предложили отказаться от мандата на формирование коалиции

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу взвешивает возможность отказаться от дальнейших попыток сформировать коалицию, сообщает телеканал "Кешет".

Согласно опубликованной информации, в окружении Нетаниягу советуют ему вернуть мандат президенту уже сейчас, за две недели до истечения срока. По мнению источников в "Ликуде", блок противников Биньямина Нетаниягу сейчас не готов формировать правительство, и неожиданное получение мандата может поставить их в тупик.

Помимо этого в "Ликуде" убеждены, что шансы сформировать правительство во главе с Нетаниягу равны нулю, и поэтому нет смысла тратить время, удерживая мандат.

Предложение отказаться от мандата на формирование коалиции возникло после поражения, которое потерпел "Ликуд" в ходе голосования по составу организационной комиссии Кнессета. "Ликуд" не сумел добиться своего, несмотря на то, что незадолго до голосования Нетаниягу пришел к соглашению с главой партии "Ямина" Нафтали Беннетом, по которому "Ямина" обязалась поддержать состав комиссии, предложенный блоком сторонников премьер-министра.

Однако закулисное соглашение между "Еш Атид" и РААМ привело к тому, что оппозиция одержала победу. В соответствии с утвержденным предложением, блок противников Нетаниягу имеет в организационной комиссии 16 мест, блок сторонников премьер-министра имеет 14 мест, "Ямина" имеет два места и РААМ одно. Если Беннет примет решение продолжать союз с правым блоком, как это произошло накануне, то в комиссии будет равенство и решающим станет голос представителя РААМ.

Организационная комиссия является главным органом управления работой парламента в период отсутствия коалиции. От решений этой комиссии зависит, какие законы будут продвигаться, эта комиссия формирует и временный состав постоянно действующих комиссий парламента, таких как комиссия по иностранным делам и обороне и финансовая комиссия. Возглавляет организационную комиссию депутат Кнессета от партии, формирующей коалицию. В настоящий момент ее возглавляет Мики Зоар ("Ликуд").

Вечером 19 апреля комиссия собралась на первое заседание, в ходе которого должны были быть избраны временные вице-спикеры, а также сформированы составы постоянно действующих комиссий. Однако у предложений "Ликуда" не было большинства, а депутат Зоар отказался ставить на голосование предложения блока противников премьер-министра. Поэтому заседание завершилось без каких-либо решений, и работа Кнессета по-прежнему парализована.

Поражение на голосовании по составу организационной комиссии нанесло серьезный моральный урон "Ликуду".

Решение РААМ голосовать с противниками Нетаниягу показало, что партия Мансура Аббаса не является заведомым партнером "Ликуда". "Мы говорили и продолжаем говорить, что не являемся автоматическими партнерами кого-либо. Мы принимаем решения исходя из наших интересов", – заявил Аббас в интервью "Кешет". По его словам, решение поддержать противников Нетаниягу на этом голосовании ничего не говорит о дальнейших действиях РААМ при формировании коалиции. В то же время он потребовал от партии "Ционут Датит" прекратить "кампанию клеветы" в отношении РААМ. "Более двух недель Смотрич и его товарищи по партии называют нас сторонниками террора. Это кровавый навет, не имеющий ничего общего с реальностью. Но если они продолжат высказываться в подобном духе, мы точно не сможем поддерживать правительство, в которое они входят", – заявил Аббас.

На фоне тупика, в который зашли коалиционные переговоры, и поражения на голосовании по составу организационной комиссии Кнессета, в блоке сторонников Нетаниягу заговорили о неизбежности смены власти. "Мы понимаем и осознаем, что находимся на пути в оппозицию", – заявил Мики Зоар. Он добавил, что главой оппозиции будет Биньямин Нетаниягу. "Могу вам обещать, что легкой жизни у коалиции не будет", – сказал Зоар.

В ультраортодоксальных партиях также заявляют, что вероятнее всего предстоит смена власти. "65% вероятности, что будет создано правительство Лапида-Беннета, 25% вероятности, что мы идем на пятые выборы, и 10% вероятности, что Нетаниягу все же удастся сформировать коалицию", – заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il источник в "Яадут а-Тора".