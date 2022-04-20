Махмуд Раслан, обвинявшийся в убийстве жены, Расмии Барбур, покончил с собой в КПЗ
В ночь на среду, 20 апреля, в камере предварительного задержания в тюрьме "Цальмон" совершил попытку суицида житель Ноф а-Галиля Махмуд Раслан, обвинявшийся в жестоком убийстве жены, Расмии Барбур в присутствии 3-летнего сына.
Раслан был доставлен в больницу "Пория" в Афуле, где через несколько часов скончался.
21 января Раслан убил находившуюся на продвинутой стадии беременности жену, нанеся ей более 50 ударов четырьмя кухонными ножами, после чего вызвал полицию. В оправдание убийства он обвинил жену в неверности.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 января 2022
Разрешено к публикации имя женщины, убитой в Ноф а-Галиль
Разрешено к публикации имя женщины, убитой в Ноф а-Галиль