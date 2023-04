"Экстренная репатриация" в Израиль заканчивается. Комментарий адвоката

В начале апреля редакция NEWSru.co.il сообщала, что пункты One Stop Shop, которые были открыты в городах Израиля после начала войны в Украине для того, чтобы подлежащие репатриации туристы могли пройти процесс оформления гражданства в Израиле по ускоренной схеме, могут вскоре закрыться.

Офис адвоката Алекса Зернопольского 18 апреля опубликовал уточненную информацию по этому поводу.

Ниже приводим данные, опубликованные адвокатом Зернопольским:

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

Ускоренная репатриация на территории Израиля для граждан России и Республики Беларусь прекращает работу.

1. Исключение составляют те россияне и беларусы, кто въехал в Израиль до 15 апреля. На прохождение процесса у таких соискателей определен срок – до 15 июня. Если за это время процесс не будет завершён, то далее репатриация будет проводиться в рамках стандартной процедуры (как по срокам, так и по посещению инстанций, см п.3 далее).

С 1 мая вводится обязательное заверение всех документов печатью апостиль, выданных с 1998 года (но мы советуем заверять начиная с 1991 года, так как МВД обычно предъявляет именно такие требования), получение и заверение апостилем справок о несудимости, о семейном положении и т.д.

adv_13 incontent_2

adv_14 m_ar_2

2. Для граждан Украины срок окончания программы экстренной репатриации в Израиле не определен и будет проходить по действующей схеме, без изменений. С 15 июня для приема граждан Украины будут работать только три центра в Стране (в настоящий момент на прием граждан трех стран работают 10 пунктов экстренной репатриации, которые ведут прием в формате One stop shop). Апостили на документы и справки о несудимости до 15 июня не требуются.

3. Для граждан России и Беларуси, прибывших после 15 апреля, в Израиле возможно будет пройти только стандартный процесс репатриации, который начинается не в центрах One stop shop, а с обращения в МВД по вопросу смены статуса. Далее последует назначение приема в службе "Натив" в Иерусалиме, где уже будет собеседование с консулом. Таким образом, процедура может растянуться на срок от 7 месяцев и более.

4. Go no Go, на наш взгляд, утрачивает всякий смысл, так как тот, кто по итогам предварительной онлайн-проверки получает возможность прилететь за счет Сохнута, в итоге проведет в Израиле в статусе туриста неизвестно сколько месяцев, потому что будет направлен на общих основаниях открывать процесс через МВД (см. п.3). И экономия на билетах обернется тратами на проживание в статусе туриста, без медицинской страховки, пособий и права на работу.

adv_15 incontent_3

adv_16 m_ar_3

5. Очередь в МВД на открытие процесса смены статуса с туриста на репатрианта нельзя заказать через приложение MyVisit. Остерегайтесь мошенников!

Рекомендуем, если вы еще не приобрели авиабилет или его можно сдать, рассмотреть для себя возможность прохождения консульской проверки в стране исхода или в одной из стран бывшего СССР, где ведет прием консульский отдел "Натив".

Обратите внимание, что требования к документам, этапы процедур и сроки, при прохождении процесса в разных странах, отличаются. Также у каждого своя история и применение на себе советов из онлайн-чатов могут обойтись очень дорого и даже стоить права на репатриацию.

adv_17 incontent_4

adv_18 m_ar_4

Пункт первичной проверки документов "Натив" в аэропорту "Бен-Гурион" будет работать до 30 апреля. Полезен будущим репатриантам из Украины и для более комфортного прохождения последующего паспортного контроля для граждан РФ и Республики Беларусь, имеющих право на репатриацию".