На следующей неделе в Израиле ожидается очень жаркая погода

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, на следующей неделе – в среду-четверг – ожидается очень жаркая погода.

В воскресенье, 21 апреля, температура понизится. В понедельник ожидается повышение температуры. Во вторник – значительное повышение температуры. В среду-четверг, 24-25 апреля – резкое повышение температуры, очень жарко. В пятницу жара спадет, но температура будет выше среднесезонной.

По оценке синоптиков, 24-25 апреля температура в Иерусалиме может подняться до 35 градусов, в Тель-Авиве – до 38, в Хайфе – до 38, в Эйлате – до 40, в Беэр-Шеве – до 40, в Тверии – до 42, на побережье Мертвого моря – до 40, в Иорданской долине – до 44, в пустыне Арава – до 43.