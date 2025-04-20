Глава ШАБАКа Бар представит в суд ответ на намерение правительства уволить его

Глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар представит в БАГАЦ декларацию с ответом на доводы правительства в пользу его увольнения с должности.

Ожидается, что в своей декларации глава ШАБАКа представит примеры, доказывающие, что его увольнение продиктовано отказом Бара проявить "личную лояльность" по отношению к главе правительства Биньямину Нетаниягу.

Ранее глава ШАБАКа утверждал, что Нетаниягу, помимо прочего требовал от него предоставить заключение, согласно которому премьер-министр не может давать показания одновременно с военными действиями. Ожидается также, что глава ШАБАКа определит временные рамки своего ожидающегося ухода в отставку.

Большая часть декларации будет строго засекречена.

Декларация будет представлена в рамках рассмотрения апелляции против увольнения Бара. Эта апелляция рассматривается Высшим судом справедливости (БАГАЦ).

После заседания, состоявшегося 8 апреля, суд порекомендовал сторонам прийти к соглашению, ограничив время переговоров. Стороны должны были представить итоги диалога не позднее 20 апреля. Однако переговоры даже не начинались.

После того, как Бар представит свою декларацию, аналогичный документ представят адвокаты правительства. Суд примет решение в том числе на основе этих документов.