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Израиль

В Иерусалиме пассажиры избили работника "Эгеда", не пустившего их в переполненный автобус

время публикации: 20 апреля 2025 г., 22:17 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 22:25
Центральная автобусная станция в Иерусалиме
Chaim Goldberg/Flash90

Утром 20 апреля на центральном автовокзале в Иерусалиме произошло ЧП: сотрудник компании "Эгед" не позволил нескольким пассажирам сесть в переполненный автобус, идущий по 962-му маршруту. В ответ на это пассажиры набросились на мужчину с кулаками.

В сети появилось видео инцидента, на котором видно, как возле одного из выходов на посадку толпа разъяренных людей избивает сотрудника транспортной компании в фирменной синей рубашке. Мужчину продолжили бить даже после того, как он упал на землю.

В компании "Эгед" пояснили, что согласно правилам безопасности, после заполнения всех сидячих мест водитель может позволить только 10 пассажирам ехать стоя.

Пострадавший сотрудник "Эгеда" доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что сотрудники полиции прибыли на место происшествия сразу после получения сигнала, однако подозреваемым в нападении удалось скрыться. Расследование продолжается, и в полиции обещают, что все участники этого инцидента будут найдены и предстанут перед судом.

Израиль
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