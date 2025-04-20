Министр обороны отклонил просьбу ЦАХАЛа продлить на четыре месяца службу студентов "йешивот эсдер"

По информации телеканала "Кан-11", ЦАХАЛ обратился к министру обороны Исраэлю Кацу с просьбой продлить срочную службу учащихся "йешивот эсдер" на четыре месяца, чтобы снизить нагрузку на резервистов и срочников.

Корреспондент телеканала Рой Шарон отмечает, что в настоящий момент резервисты проводят в армии в шесть раз больше времени, чем это было до войны, в два раза продлен срок службы солдат-срочников, и тем не менее армия испытывает нехватку 7500 бойцов.

Учащиеся "йешивот эсдер" в настоящий момент служат 17 месяцев в то время, как срок срочной службы остальных составляет 32 месяцы. По информации Роя Шарона, после нескольких обсуждений просьбы ЦАХАЛа увеличить срок службы учащихся "йешивот эсдер" на четыре месяца, просьба была отклонена.

По данным "Кан-11", в настоящее время ЦАХАЛ рассматривает возможность продления службы срочников с 32 месяцев до 36 месяцев. Для того, чтобы это сделать, необходимо изменить закон.

Отметим, что в вечернем эфире 14-го телеканала также вышел сюжет, посвященный "йешивот эсдер". В этом сюжете утверждалось, что одна из левых организаций распространяет среди военнослужащих брошюры, в которых утверждается, что руководство йешив пытается навязать ЦАХАЛу свои правила с тем, чтобы все военнослужащие соблюдали религиозный образ жизни. Журналист телеканала Яир Альтман отмечал, что содержание брошюры носит подстрекательский характер против течения религиозного сионизма.