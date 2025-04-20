СМИ: БПЛА ЦАХАЛа атаковали цели на юге Ливана, не менее семи убитых

В воскресенье, 20 апреля, в результате ударов израильских БПЛА по целям на юге Ливана были убиты не менее семи человек, есть множество раненых, сообщает сайт lebanon24.com.

Согласно указанному источнику, БПЛА ЦАХАЛа атаковали цели в районах Басалия-Джабаа, Саджид, Джабаль ар-Рафи (в округе Набатия), Малита (в Иклим ат-Туффа), Кфар-Хуна, Джаль-Шахаб, Арнун.

Ливанские СМИ отмечают, что целями атак были отдельные активисты и базы "Хизбаллы".

Среди раненых ливанский военнослужащий.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации на юге Ливана заместителя командира 4400-го подразделения "Хизбаллы" Хусейна Али Насера. Его автомобиль вместе с ним был уничтожен в результате авиаудара. 4400-е подразделение "Хизбаллы" занимается контрабандой оружия в Ливан (в том числе через аэропорт Бейрута), взаимодействуя с иранскими военными и чиновниками, отмечает ЦАХАЛ. Хусейн Али Насер, по данным израильской разведки, контактировал с сотрудниками аэропорта "Рафик Харири" в Бейруте, которые тайно работают на "Хизбаллу" и помогают в осуществлении контрабанды. Кроме того, он руководил сделками по покупке оружия у контрабандистов на границе Сирии и Ливана.

Днем 20 апреля взорвался армейский автомобиль в населенном пункте Брайка, северо-восточней Тира (округ Набатия), на юге Ливана, примерно в 15 км от границы с Израилем. Предварительно: детонация боеприпасов. Не менее одного убитого, трое раненых.

Кроме того, ливанские источники сообщают, что на трассе в районе Каитрайят ас-Сайяд, к югу от Сайды (Сидона) израильские ВВС атаковали автомобиль. Есть убитый.