В последнюю минуту Ронен Бар попросил у БАГАЦа отсрочку

Глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар, который должен представить в БАГАЦ декларацию с ответом на доводы правительства в пользу его увольнения с должности, в последний момент попросил отсрочку на один день. По утверждению Ронена Бара, он сможет подать требуемый документ в понедельник, 21 апреля.

Декларация будет представлена в рамках рассмотрения апелляции против увольнения Бара. Эта апелляция рассматривается Высшим судом справедливости (БАГАЦ).

После заседания, состоявшегося 8 апреля, суд порекомендовал сторонам прийти к соглашению, ограничив время переговоров. Стороны должны были представить итоги диалога не позднее 20 апреля. Однако переговоры даже не начинались.

После того, как Бар представит свою декларацию, аналогичный документ представят адвокаты правительства. Суд примет решение в том числе на основе этих документов.