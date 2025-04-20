Прокуратура подготовила обвинения против террористов, участвовавших в нападении на Нир-Оз

Прокуратура Южного округа уведомила юридического советника правительства Израиля о том, что подготовлены обвинительные заключения в отношении 22 террористов, участвовавших 7 октября 2023 года в бойне в кибуце Нир-Оз.

В сообщении прокуратуры отмечается, что предъявление обвинений стало возможным благодаря новым материалам, полученным в последние месяцы общей службой безопасности (ШАБАК) из сектора Газы.

Ожидаются дополнительные обвинительные заключения, в том числе в отношении боевиков "Нухбы" (спецназ ХАМАСа), участвовавших в нападении 7 октября 2023 года.

Прокуратура заявляет, что намерена предъявить общее обвинение сотням террористов, которые не будут освобождены в рамках "обмена пленными" с террористической организацией ХАМАС.

В общей сложности, в ходе боев на израильской территории 7 октября 2023 года и в последующие несколько дней, а также на территории сектора Газы, были задержаны около 300 террористов, участвовавших в нападении на Израиль в "черную субботу".

С американской стороной согласовано, что израильская прокуратурой первой подаст обвинения против участников нападения 7.10. Позже прокуратура США также в ряде случаев предъявит обвинения участникам этого нападения.

Отчеты ЦАХАЛа и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования

Отчет ЦАХАЛа по трагическим событиям 7 октября 2023 года в Нир-Озе

14 марта ЦАХАЛ опубликовал отчет оперативного расследования боя в кибуце Нир-Оз в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Внутреннее расследование происходившего в кибуце завершено, его результаты представлены членам общины кибуца Нир-Оз и семьям погибших. В результате атаки террористов на кибуц погиб 41 человек, и 76 человек были похищены и угнаны в сектор Газы. 14 из них все еще находятся в плену. Среди убитых и похищенных были граждане Таиланда и Танзании.

На момент нападения в кибуце находились 386 жителей и гостей. По данным расследования, на кибуц Нир-Оз в "черную субботу" 7 октября напали около 100-130 организованных боевиков ХАМАС и сотни (от 300 до 530) неорганизованных нападавших из сектора Газы.

Бой в кибуце Нир-Оз отличается от боев, расследование которых ранее было опубликовано ЦАХАЛом, важным фактом: террористы находились в кибуце шесть часов, прежде чем прибыли первые силы безопасности. Жители Нир-Оз, которые отчаянно взывали о помощи всеми доступными им средствами, были абсолютно беззащитны.

Результаты расследования были подытожены бывшим начальником Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Герци А-Леви, его отчет представлен министру обороны Исраэлю Кацу.

Расследование длилось около десяти месяцев, оно включало в себя многие часы слушаний, в ходе которых жители кибуца Нир-Оз, бойцы отряда местной самообороны ("китат коненут"), члены команды чрезвычайной ситуации ("цевет хирум ишуви"), командиры и бойцы различных подразделений ЦАХАЛа и сотрудники служб безопасности давали свидетельские показания. Были собраны и проанализированы сотни записей как открытой, так и секретной связи, а также сообщения, отчеты и разведывательные материалы. Следственная группа составила четкую картину последовательности событий в кибуце и провела тщательное расследование ключевых вопросов, связанных с функционированием ЦАХАЛа в данном инциденте. Следственная группа признает, что поскольку речь идет о сложных и комплексных обстоятельствах, некоторые детали могут отсутствовать, и надеется, что пробелы в информации будут впоследствии восполнены.

В прологе к отчету подчеркивается, что в документе изложена последовательность событий в кибуце Нир-Оз и его окрестностях, а не всех событий, предшествовавших нападению, поскольку для этого предназначены основные расследования. Следователи изучили каждый случай убийства и похищения, однако в отчете не будут детализироваться эти события из желания сохранить конфиденциальность жителей, перенесших крайне тяжелые события.

Следственная группа определила четыре ключевых вопроса в своей работе:

1. Какова последовательность событий в кибуце Нир-Оз и его окрестностях?

2. По какой причине такое большое количество террористов прибыло именно в кибуц Нир-Оз?

3. Почему силы секторального батальона не смогли остановить врага?

4. Почему силы резерва не прибыли вовремя, что могло бы повлиять на результаты нападения?

Что произошло в кибуце Нир-Оз:

Кибуц Нир-Оз находится в зоне ответственности южной территориальной бригады дивизии "Газа" под командованием штаба Южного военного округа. В то время в этом секторе был размещен батальон "Кисуфим" бригады "Голани".

В районе кибуца Нир-Оз в тот день занимала позиции рота "Нирим" бригады "Голани", база которой находилась примерно в трех километрах к югу от Нир-Оз, а также там находилась бронетанковая боевая группа, включающая два танка и бронетранспортер.

В самом кибуце был отряд быстрого реагирования ("китат коненут"), во время нападения в Нир-Оз присутствовали семь из девяти бойцов отряда, включая координатора безопасности кибуца, а также несколько гражданских с личным оружием (пистолетами).

Утром 7 октября 2023 года расположенные в секторе вооруженные силы в 05:34 были приведены в состояние готовности согласно приказам и известной на тот момент оценкой ситуации. Изучив инструктаж, который дал по связи командир сектора, следственная группа установила, что все силы сектора абсолютно не были осведомлены о том, что должно произойти.

В 06:29 ХАМАС начал неожиданный массированный огневой залп по всему сектору, сковав силы батальона на позициях. Параллельно с ракетным обстрелом в десятках мест боевики прорвали заграждение вдоль всего сектора, и через эти проломы проникли сотни террористов на автомобилях, мотоциклах и пешком.

В самом начале атаки террористы принесли с собой огромное количество оружия, в том числе средства, предназначенные для нейтрализации системы сбора информации ЦАХАЛа, дроны со взрывчаткой, противотанковое оружие и множество взрывных устройств – это не считая огнестрельного оружия. В течение нескольких минут бойцы ЦАХАЛа, находившиеся в секторе, были втянуты в боестолкновения по всей ширине сектора и отбивались против хорошо организованной атаки, находясь в значительном численном меньшинстве.

С началом ракетной атаки в 06:29 в кибуце Нир-Оз сработала система оповещения об обстреле "Цева Адом", и жители кибуца вошли в защищенные помещения. Одновременно с этим танковая боевая группа начала двигаться в направлении разделительного заграждения.

Сразу после начала атаки наблюдательницы сообщили о проникновении террористов по различным траекториям прорыва, террористы уничтожили и обезвредили множество средств сбора информации.

В 06:42 командиром бригады Южного округа было объявлено состояние войны.

Координатор безопасности кибуца Нир-Оз поднял отряд быстрого реагирования по тревоге в 06:43. В 06:49 первые террористы прорвались на территорию кибуца через северные ворота, затем через ворота Керем и через южные ворота.

Первая перестрелка с террористами произошла в северной части кибуца Нир-Оз в 06:52, первое убийство в кибуце произошло примерно через пять минут после этого, около 06:57.

В 06:55 к воротам кибуца подъехал автомобиль, в котором находились бежавшие с фестиваля PsyDuck, который проводился неподалеку от кибуца. Они надеялись найти в кибуце укрытие от террористов и ракетных обстрелов. Впоследствии подъехали еще два автомобиля, пассажиры которых были убиты террористами. Всего у въезда в кибуц Нир-Оз были убиты шестеро гражданских, прибывших с фестивальной площадки PsyDuck.

Через несколько минут после тревоги некоторые бойцы "китат коненут" и вооруженные граждане в подмогу к ним, не являющиеся членами отряда быстрого реагирования, вышли из своих домов и примерно в течение двух часов они вели бой против террористов. (В соответствии с опубликованными ЦАХАЛом графиками, на территорию кибуца после 06:49 проникли более 125 хорошо вооруженных организованных боевиков, и к пиковому моменту боя, приходившемуся примерно на 10:00-10:30, в кибуце находилось от 300 до 400 террористов – и ни одного солдата. – прим. ред.).

В 07:06 из расположенной в секторе роты был отдан приказ о размещении войск в направлении от границы, с упором на отражение угрозы населенным пунктам. Примерно через четверть часа возле здания "Бейт а-Лаван" (здание школы периода Британского мандата, с 2000 года член кибуца Нир-Оз Хаим Пери превратил это место в художественную галерею и сад скульптур. Расположено в центре сельхозугодий между кибуцами Нир-Оз и Нирим, – прим. ред.) погиб заместитель командира роты.

В период между 07:00 и 08:00 в социальных сетях кибуца было опубликовано множество сообщений от жителей, увидевших террористов и услышавших стрельбу в различных частях Нир-Оз. Начали поступать первые сообщения об убитых.

В 07:28 отправлено сообщение о звуках стрельбы из района, где проживали иностранные рабочие, в этом районе произошло первое убийство. Всего в кибуце Нир-Оз были убиты 12 иностранных рабочих из Таиланда и Танзании, пятеро были похищены и угнаны в сектор Газы.

Около 08:30 начались первые похищения из домов, расположенных поблизости к воротам Керем.

В период между 07:14 и 08:00 отряд быстрого реагирования прочесал район "Эллипса", вступив в боестолкновение с террористами в районе клиники. Позже в этом районе было обнаружено тело одного из бойцов "китат коненут", погибшего в бою с террористами.

Около 08:40 отряд быстрого реагирования вел бой в районе перекрестка А-Пахим, в этом бою были ранены большинство бойцов "китат коненут". Бой завершился примерно в 09:00, и таким образом фактически завершилось организованное сопротивление в кибуце. (В соответствии с опубликованными ЦАХАЛом графиками, в этот период на территории кибуца Нир-Оз находилось примерно 200 террористов – и все еще ни одного солдата. – прим. ред. ). С этого момента произошло несколько отдельных боестолкновений жителей кибуца, у которых было личное оружие, с хорошо вооруженными террористами. В отчете подчеркивается, что несмотря на то, что террористы были в подавляющем большинстве, бойцы отряда быстрого реагирования не отступили, они стремились к контакту с противником, убивали террористов и сражались длительное время, пока не были ранены или убиты.

С момента фактического прекращения организованной обороны на территорию кибуца Нир-Оз прибыло множество палестинцев, большинство из которых не были боевиками террористических организаций. Они присоединились к прибывшим ранее террористам и совершали убийства, похищения, поджоги и грабежи по всей территории кибуца.

В 09:22 прибыл первый боевой вертолет и атаковал к югу от дороги, ведущей из сектора Газы в кибуц, идентифицировав концентрацию из нескольких десятков террористов. Решение начать бой далось экипажу нелегко, поскольку огонь пришлось вести на нашей территории, и по этому поводу разгорелся спор. Пытаясь огнем отрезать путь террористов к кибуцу, находившийся на малой высоте вертолет был подбит террористами, вынужденно покинул район атаки и совершил аварийную посадку в Хацерим.

В ходе дальнейших боев было еще четыре вылета боевых вертолетов, которые вели огонь по дороге и уничтожили множество террористов. К сожалению, от этого огня пострадали также похищенные жители кибуца, которых террористы увозили в сектор Газы, одна женщина погибла.

Начиная с 09:45 поступило множество сообщений, как во внутренних чатах кибуца, так и в группе руководителей команд чрезвычайной ситуации ("цевет хирум ишуви") всего регионального совета Эшколь, о поджогах домов израильтян террористами ХАМАСа.

В 09:55 к северным воротам кибуца Нир-Оз прибыл танк, и его экипаж сообщил по связи о наличии террористов у въезда в кибуц. Танк выпустил по террористам два снаряда, сообщив, что ликвидировал их. Экипаж доложил также, что идентифицировал внутри кибуца других террористов. Этот танк с самым началом событий вступил в бой с террористами у разделительного заграждения и был поврежден, один из членов экипажа был ранен и эвакуирован. Командир экипажа, несмотря на то, что тоже был ранен и несмотря на повреждения танка, продолжал сражаться. Впоследствии танк был выведен из строя.

Танк не вошел на территорию кибуца – примерно через 10 минут командир танковой роты сообщил, что направляется к разделительному заграждению для эвакуации бронетранспортера, на который карабкаются террористы, и командир танка решил присоединиться к нему. Танки убили множество террористов у забора и в его окрестностях.

На протяжении всех часов террористической атаки члены кибуца частным образом и руководитель команды экстренной ситуации через региональный совет и через другие инстанции сообщали о ситуации в кибуце. Но ни на этом этапе, ни в последующие часы в штабах не сумели сформировать четкую картину происходящего в кибуце Нир-Оз.

Жители кибуца долгие часы оставались запертыми в своих домах в защищенных комнатах, они слышали, как террористы устраивают резню и грабят дома, они слышали террористов в своих собственных домах. Жители кибуца пытались своими телами удержать дверные ручки защищенных комнат ("мамадов"), чтобы не позволить террористам войти. Боевики стреляли через двери – многие жители кибуцев были ранены. Были случаи, когда людям удалось удержать оборону и не пропустить террористов, были также случаи, когда боевикам удалось прорваться в защищенную комнату, и тогда они убивали беззащитных людей или похищали их.

Около 12:30, спустя примерно шесть часов с начала атаки, последний террорист покинул кибуц (время установлено задним числом).

Примерно в 13:10 в кибуц Нир-Оз прибыла первая группа полицейского спецназа ЯМАС ("ехидат мистаравим МАГАВ"). После нее прибыли силы спецназа "Эгоз", спецназа ВМС "Шайетет-13", а затем и спецназ Генштаба ЦАХАЛа ("сайерет маткаль"). Военнослужащие и сотрудники полиции провели прочесывание территории кибуца, эвакуировали жителей домов и не увидели действующих в районе террористов. Вечером в кибуц прибыли дополнительные силы ЦАХАЛа, которые присоединились к проверке территории Нир-Оз и эвакуации жителей.

Почему в кибуц Нир-Оз прибыло такое множество террористов?

Атакующие кибуц Нир-Оз делились на два типа сил: организованные силы, состоящие из спецназа ХАМАСа ("Нухба"), и стихийная толпа палестинцев, большинство из которых не принадлежало к террористическим организациям, они самоорганизовались как по поощрению и указанию ХАМАСа, так и спонтанно для совершения убийств, насилия, похищений, разрушений и грабежа.

По не выясненным до сих пор причинам в Нир-Оз прибыли четыре взвода "Нухбы" вместо одного, их боевики были отлично вооружены и снабжены боеприпасами, они подчинялись командованию и контролю по рациям, они также изучили тщательно составленные организованные инструкции. Нир-Оз был атакован организованными силами из примерно 100-130 террористов.

Помимо сил "Нухбы", в кибуц Нир-Оз уже в утренние часы вторглись десятки и сотни "мирных жителей", не принадлежащих к террористическим организациям. Это произошло по следующим причинам:

– Руководство ХАМАС подстрекало и поощряло жителей сектора ворваться в израильские населенные пункты. В 08:00 командир военного крыла ХАМАСа Мухаммад Дэйф в социальных сетях опубликовал призыв: "Каждый, у кого есть оружие, пусть выходит, ибо пришло его время. Каждый, у кого нет оружия, пусть возьмет нож или топор, или бутылку с зажигательной смесью, пусть прибудет на своем грузовике, тракторе или автомобиле. Сегодня история открывает новую страницу". Выяснилось, что идея вывести массы палестинцев для убийств, похищений и грабежа была частью организованного плана.

– Враги чувствовали абсолютную безопасность и безнаказанность для вторжения в Израиль, в целом и в кибуц Нир-Оз, в частности. Среди жителей сектора Газы преобладали настроения, что палестинцы полностью захватили приграничный регион и могут беспрепятственно добраться до Нир-Оз, поскольку в районе нет израильских сил. Сожженный палестинцами танк в районе разделительного заграждения на дороге, ведущей в Нир-Оз, стал для арабов символом и центром притяжения, и террористы видели, что толпа, попозировав и поглумившись над танком, продолжает следовать по дороге в Нир-Оз прямо к кибуцу.

Среди арабов царили настроения свершившейся мести, религиозного экстаза и опьянения победой, возле сгоревшего танка репортер передавал: "О Аллах, это день победы ислама и черная суббота для евреев. Это кибуцы Хирбет-Хазаа (восточная окраина Хан-Юниса в южной части сектора Газы, напротив Нир-Оз, – прим. ред., и моджахеды полностью захватили их".

Отмечается, что Хирбет-Хазаа – экстремистский хамасовский район, прилегающий к разделительному заграждению, и многие жители этого района через проломы стремились добраться до горящего танка и дороги на Нир-Оз. Количество неорганизованных террористов, прибывших в Нир-Оз, следственная группа оценила в несколько сотен – между 300 и 530 террористов.

Почему развернутый в секторе батальон не смог остановить нападение?

Израильские военнослужащие были застигнуты врасплох сценарием, к которому они совершенно не были готовы.

Батальон готовился к сценарию одного проникновения в своем секторе и к экстремальному сценарию – два проникновения, поскольку по оперативной оценке территориальной бригады в худшем случае ожидались два прорыва террористов в этом районе. Израильские военнослужащие не были подготовлены и не отрабатывали действия при сценарии масштаба 7 октября.

В действительности силы секторального батальона между 06:30 и 06:42 должны были справиться с 14 одновременными прорывами террористов по всей ширине сектора, по 14 траекториям двигались сотни прекрасно вооруженных и большей частью моторизированных (снабженных транспортом) террористов. Сразу после проникновения террористов на территорию Израиля начались бои между ними и израильскими военнослужащими.

Силы секторального батальона были развернуты в соответствии с приказами и оценкой ситуации к утренней готовности, им не дали никаких предупреждений и никаких уточнений накануне ночью. Внезапная атака ХАМАСа началась массированными и продолжительным ракетным обстрелом, направленным на базы и военные расположения израильских войск, она продолжилась молниеносным наземным проникновением огромного количества террористов на транспорте для нейтрализации израильских сил. Параллельно с этим террористы проникли в населенные пункты, распространились по дорогам и заблокировали ключевые перекрестки, тем самым затрудняя прибытие подкрепления.

Уже в начале боя многие командиры различных рангов, действующие в секторе, были ранены, цепочка командования и контроля рухнула. Заместитель командира роты погиб рядом с галереей "Бейт а-Лаван" около 07:00, командир танкового взвода, который вышел вместе с ротной боевой бронетанковой группой к забору, был ранен и похищен террористами, а командиры взводов были заблокированы в столовой военной базы и вели бой против террористов, один был убит и один ранен. Таким образом, уже в первый час атаки командная вертикаль рухнула, и военнослужащие сражались сами по себе.

У армии не было возможности провести упорядоченную оценку ситуации, поскольку силы батальона сражались по всему сектору, в том числе у разделительного забора и на своих позициях. Нет никаких свидетельств, что кто-либо их батальона переговаривался с кем-либо из кибуца Нир-Оз для понимания ситуации в кибуце, а поскольку на уровне секторального батальона и роты не понимали ситуацию в Нир-Оз, они не сообщали о ней командованию бригады.

Следственная группа подчеркивает, что силы батальона отважно сражались по всему сектору и не прекращали борьбы, несмотря на крах цепочки командования, многие продолжали сражаться даже будучи ранеными и в случаях нехватки экипажа. Батальон понес огромные потери 7 октября, военнослужащим удалось защитить многие населенные пункты приграничных с сектором Газы районов – но не все. Нир-Оз оказался в числе тех, куда помощь так и не добралась.

Следственная комиссия выразила предположение, что если бы даже перед самым прорывом батальону поступило предупреждение, это бы могло уменьшить ущерб – как с точки зрения предварительного понимания, что идет война, так и в отношении подготовки сил на позициях и в населенных пунктах.

Следователи выявили две основных ошибки в поведении военнослужащих в контексте Нир-Оз:

– Военнослужащие должны были связаться с координатором безопасности кибуца Нир-Оз или с другими должностными лицами населенного пункта, чтобы выяснить ситуацию и помочь командованию бригады расставить приоритеты. Без получения информации снизу бригаде было сложно сформировать оценку ситуации о происходящем в секторе.

Батальон должен был предотвратить нейтрализацию исследовательской базы ("Махане МУП), в таком случае у него был бы резерв, который можно было бы перекинуть в Нир-Оз. Этот вопрос требует более тщательного расследования как в отношении тренировок и инструкций, так и в отношении позиций: вблизи забора необходимо построить оборонительные позиции, а не полевой лагерь.

Спуск бронетанковой боевой группы к забору был ошибкой, при такой широкой атаке верным было бы направить бронетехнику для защиты населенных пунктов, а не переправлять ее к забору. Однако следователи подчеркивают, что быстрая переброска к забору для уничтожения террористов во время прорыва была ведущей концепцией дивизии и бригады, такими были приказы и в соответствии с этой концепцией были натренированы силы. Тем не менее, в чрезвычайной ситуации и особенно при отсутствии четкой картины происходящего следовало придерживаться основной миссии: защиты населенных пунктов и населения.

В отчете следственной группы подчеркивается, что члены отряда быстрого реагирования кибуца ("китат коненут") сражались и проявляли выдержку и находчивость, пока не выбыли из боя из-за ранений и гибели.

Однако важно отметить, что "китат коненут" кибуца был укомплектован ниже установленного для него стандарта. Тем не менее, в этом сценарии без помощи армии даже у более многочисленного отряда быстрого реагирования не было бы шансов выстоять против такого количества противника.

Почему в кибуц Нир-Оз не прибыли силы подкрепления?

Террористы прорвались почти во все населенные пункты окружающих сектор Газы территорий (Отеф Аза), они очень быстро окружили позиции и проникли в некоторые из населенных пунктов, установили блокпосты на дорогах и начали движение вглубь Израиля. Эти действия очень затруднили для штабов понимание ситуации и контроль над силами, сделав невозможной переброску подкрепления в населенные пункты в соответствии с серьезностью ситуации.

В этих условиях силы ЦАХАЛа, которым удалось добраться до района, столкнулись с противником еще до того, как смогли доехать до участка "А-Парса" – дороги, параллельной шоссе 232 и ведущей в поселки Кисуфим, Эйн а-Шлоша, Нирим и Нир-Оз. В связи с этим возникла критическая задержка, которая привела к тому, что в кибуц Нир-Оз вооруженные силы прибыли только после 13:00, и это было слишком поздно.

Очень немногие силы получили конкретный приказ отправиться в Нир-Оз, они пытались добраться до кибуца, столкнулись на перекрестках с террористами, вели бой и понесли потери.

Существовавший батальонный резерв, который был поднят по тревоге и направлен утром в Южную бригаду, прибыл и сражался с террористами в районе перекрестка Маон примерно в 09:45, но затем он был переправлен в другие населенные пункты, а не в Нир-Оз, поскольку не было понимания серьезности ситуации в Нир-Оз.

Другое подразделение сумело зачистить перекресток Маон от террористов, открыв его для движения, но это было уже в поздний этап боя (11:45), группа понесла потери, включая командира подразделения. Подразделение реорганизовалось и получило новые задачи. Дополнительные силы в конечном счете прибыли в Нир-Оз, но как сказано выше, слишком поздно.

В целом, ни одно подразделение из сил подкрепления, будь то организованные или импровизированные, не прибыли в первые часы атаки в район батальона Кисуфим и не были специально направлены в Нир-Оз.

Провал командных штабов в понимании тяжести ситуации и количества противника в Нир-Оз, тяжелые события, происходящие там и полное отсутствие в этой точке сил ЦАХАЛа были вызваны следующими причинами:

а) Комплексный бой включал более 60 очагов сражений в населенных пунктах и за их пределами, и было сложно быстро понять, где происходит наиболее тяжелый случай и соответственно распределить приоритет для подкрепления.

б) Командование и контроль рухнули от уровня роты до уровня дивизии.

в) Цепочка командования и контроля серьезно пострадала: командир южной бригады был убит в начале боев, заместитель командира бригады был ранен по пути в бригаду, заместитель командира батальона "Кисуфим" был ранен, позиции батальона были под атакой, один командир пехотного взвода был убит, еще один командир пехотного взвода был ранен.

г) Штабы находились под огнем: на базу дивизии и бригады и в батальонный лагерь в "Кисуфим" прорвались террористы. Штабы вели бои, в некоторых случаях террористы окружили командные пункты. Из-за террористов на дорогах было невозможно добраться до штабов батальона, бригады и дивизии. Развертывание сил в "черную субботу" было обычным повседневным развертыванием (и большинство военнослужащих не находились на участке, поскольку были отправлены в массовый праздничный отпуск по случаю субботы и Симхат Тора – прим. ред.), а не развертыванием в рамках подготовки к войне. На всех уровнях, от бригады и до командования, не были укомплектованы подразделения экстренного реагирования, и первые часы управлялись и координировались очень ограниченным количеством военнослужащих.

д) Даже когда были созданы сменные штабы, возникла необходимость синхронизировать их между собой, и это было крайне сложно в реальном времени при учете большого количества событий и высокого числа пострадавших.

е) Гражданская цепочка принятия решений также была перегружена в командном пункте регионального совета, и там тоже не смогли сформировать полную картину происходящего и не понимали масштабы катастрофы в Нир-Оз. Командный пункт тыла в штабах также должен был сформировать картину ситуации, но в первые часы боя эти командные пункты не действовали.

Следственная группа отметила, что в режиме реального времени была возможность получить информацию, которая указала бы на критическую ситуацию в кибуце Нир-Оз, но из-за перечисленных выше проблем эта информация не была получена и не была доведена до штабов.

Существовала также оперативная информация, полученная при наблюдении и выводов в ходе переговоров между подразделениями боевой поддержки и боевыми вертолетами, однако различные подразделения не смогли скоординироваться и превратить эту информацию в оперативные выводы о серьезности ситуации в Нир-Оз.

Следователи отметили, что часть информации все же попала в штабы: о том, что в Нир-Оз действуют террористы и даже происходят убийства и похищение людей, однако подобная информация поступала и из других атакованных населенных пунктов, и было невозможно понять, что Нир-Оз находится в более тяжелой ситуации, чем другие кибуцы и поселки. Жители Нир-Оз звали на помощь снова и снова, но их просьбы и призывы терялись в хаосе тысяч сообщений.

В заключение по этому вопросу:

1). В штабах знали, что в Нир-Оз находятся террористы, и что в этом кибуце происходят акты убийств, расправы и похищений.

2). Штабы не понимали, что происходящее в Нир-Оз на порядок больше по масштабу в сравнении с другими местами, поэтому они отправляли в Нир-Оз силы так же, как в любой другой населенный пункт, который не был в оперативном фокусе.

3). Отправленные в Нир-Оз силы не смогли прибыть вовремя из-за блокировки противником дорог и перекрестков. Силы, которые смогли в конечном счете прибыть, прибыли слишком поздно.

4). Главный провал всех командных штабов, от уровня бригады до уровня Генерального штаба, заключался в неспособности сформировать картину происходящего, которая помогла бы определить приоритеты между различными населенными пунктами, а также в неиспользовании существующей информации, указывающей, что Нир-Оз находится в беспрецедентно тяжелой ситуации. Если бы эти процессы произошли вовремя или в принципе, и Нир-Оз был бы перемещен на вершину списка приоритетов, можно предположить, что военнослужащие прибыли бы в кибуц раньше и смогли бы уменьшить ущерб, нанесенный кибуцу и его жителям.

Основные выводы расследования событий в кибуце Нир-Оз 7.10.23:

1. ЦАХАЛ не справился со своей задачей защитить кибуц Нир-Оз, и ущерб, нанесенный кибуцу, очень серьезен.

2. 7 октября 2023 года почти четверть жителей кибуца Нир-Оз были убиты или похищены. Примерно треть всех похищенных террористами в тот день были жителями кибуца Нир-Оз

3. Провал ЦАХАЛа в защите жителей кибуца Нир-Оз особенно велик, в том числе и потому, что первые силы ЦАХАЛа смогли добраться до кибуца только после того, как его покинул последний террорист. Фактически, террористы осуществили свои намерения в кибуце почти беспрепятственно.

4. В крайне тяжелых начальных условиях отражения атаки размещенные в секторе подразделения делали все возможное, героически сражались, и многие из них погибли. Но они не могли остановить столь широкомасштабную внезапную атаку.

5. "Китат коненут" быстро организовалась и героически сражалась, но бойцы отряда быстрого реагирования были в численном меньшинстве при многократно превосходящем их по количеству и вооружению противником. Бойцы "китат коненут" вступали в бой и сражались в течение двух часов, и были перебиты.

6. Жители кибуца делали все возможное, и те, кто с оружием в руках защищал свой дом, и те, кто боролся за ручку двери укрепленной комнаты, предотвращая проникновение террористов, и те, кто передавал сообщения звал на помощь. Несмотря на беспомощность и сложности, в течение долгих часов люди сопротивлялись, как могли, и никто не приходил, чтобы спасти их.

7. Следственная группа отметила, что провал армии в отношении кибуца Нир-Оз не был тактическим или моральным провалом: это был системный провал. То есть, военнослужащие не потерпели неудачу в навигации к кибуцу, не задержались из-за страха или неуверенности, не уклонялись от боя. Провал заключался в том, что командование не сообразило, что в Нир-Оз ситуация особенно тяжелая, что там происходит резня и похищения в огромных масштабах, и поэтому командование не отдало кибуцу особый приоритет в отправке подкрепления за счет других мест.

8. Были и другие населенные пункты, где ситуация была очень тяжелой. Были и другие населенные пункты, куда помощь не прибыла вовремя. Но ни в одном населенном пункте не было такого фатального сочетания тяжелейшей резни с одной стороны и отсутствия военных в кибуце с другой стороны. Это то, что произошло с Нир-Оз.

9. Последствия обрушения систем командования и контроля, в особенности на уровне бригады и дивизии, стали центральным фактором того, что картина ситуации не была сформирована и в Нир-Оз не были направлены приоритетно силы поддержки. От командования и от Генштаба, которые не находились под прямой атакой, следует ожидать, что зная о серьезной ситуации у подчиненных они постараются добиться истинной картины ситуации, а не будут полагаться только на доклады. В отчете следственной группы подчеркивается, что такой сценарий почти не возникал, и пробел в этом навыке был выявлен только постфактум, тогда как стремление к получению картины ситуации любой ценой является одним из основополагающих принципов теории командования и управления, и его отсутствие приводит к провалу.

Основные извлеченные уроки

– Необходимо создание военного опорного пункта к западу от Нир-Оз, он должен защищать кибуц и быть барьером между ним и противником. Это крайне необходимо из-за близости кибуца к району Хирбет-Хазаа.

– Необходимо существенно укрепить населенные пункты в сфере вооружений – это системный урок для всех населенных пунктов приграничных территорий. Следственная группа рекомендует вооружить около 10% жителей населенных пунктов, чтобы не менее 50 вооруженных людей смогли защищать поселки в чрезвычайной ситуации до прибытия армии.

– Дополнительные рекомендации касаются способности формировать картину ситуации при чрезвычайных событиях и при крахе командования и управления; готовности сил и оперативных процессов при переходе от рутинной готовности к войне; уроков о методах и возможностях сбора информации на границах, а также других тактических вопросов.

– Проведенное следственной группой расследование касалось событий в кибуце Нир-Оз и его окрестностях, но в нем также поднимаются системные выводы в отношении подготовки сил перед лицом внезапной атаки, необходимости поддерживать устойчивость и способность адаптироваться к сценариям, отличающимся от ожидаемых, в отношении необходимости проводить структурированные учения для создания навыков понимания и развития командных возможностей среди командиров и оперативников, чтобы даже в случае сковывающей внезапности они смогли быстро оправиться и нанести ответный удар.

Отчет завершают извинения от имени ЦАХАЛа перед сообществом кибуца Нир-Оз за провал, который унес так много жизней и причинил такую невыносимую боль множеству семей.