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Израиль

МИД ОАЭ осудил "призывы евреев к разрушению Аль-Аксы" и насилие в отношении христиан в Пасху

Иерусалим
ИИ
Технологии
время публикации: 20 апреля 2025 г., 19:18 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 19:28
МИД ОАЭ осудил "призывы евреев к разрушению Аль-Аксы" и насилие в отношении христиан в Пасху
соцсети

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов распространило заявление, в котором "решительно осудило" призывы со "стороны экстремистских поселенческих организаций" к разрушению мечети Аль-Аксы, а также "нарушение прав христиан" в Иерусалиме во время Пасхи.

МИД ОАЭ возложил ответственность за происходящее на власти Израиля и призвал "не предпринимать никаких шагов, которые могут усилить напряженность и нестабильность в регионе".

Поводом для осуждения стало видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, и распространявшееся во время Песаха в нескольких группах. Видео, на котором вместо мечети Аль-Акса появляется Третий Храм, сопровождается словами, завершающими текст Пасхальной Агады: "В следующем году в Иерусалиме"".

Кроме того, в субботу, 19 апреля, во время церемонии освящения Благодатного огня, произошло несколько инцидентов, о которых сообщали арабские и палестинские СМИ. В связи с большим наплывом верующих полиция была вынуждена ограничить доступ в храм Гроба Господня. МИД правительства Махмуда Аббаса расценил действия израильской полиции, которая пыталась предотвратить давку внутри церкви, как грубое нарушение прав христиан. МИД Рамаллы заявил, что израильские полицейские среди прочих удалили из церкви "посла Ватикана", а также ввели ограничения на участие в церемонии палестинских христиан.

Кроме того, израильский сайт "Исраэль а-Йом" написал об инциденте, произошедшем перед входом в Храм Гроба Господня, входе которого сотрудник израильской полиции в ходе конфликта с одним из верующих выхватил пистолет и навел его на верующего.

Израиль
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