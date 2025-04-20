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Израиль

Эмили Дамари зажжет факел на горе Герцля в День Независимости Израиля

Заложники
Праздники
время публикации: 20 апреля 2025 г., 19:14 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 19:14

Министр транспорта Мири Регев, которая отвечает за организацию государственной церемонии по случаю 77-ого Дня Независимости, сообщила освобожденной из плена террористов Эмили Дамари о том, что общественная комиссия выбрала ее для зажжения факела на горе Герцля.

"Эмили – выдающаяся героиня Израиля, она завоевала сердце каждого из нас и стала символом вдохновения и победы, – подчеркнула Регев. – Стойкость Эмили перед тяготами плена и огромная сила духа, которую она продемонстрировала после возвращения, символизируют мощь израильского духа и живущей в нем надежды".

Мири Регев подчеркнула, что избирая Эмили Дамари для зажжения факела комиссия хотела показать огромное уважение, которое израильтяне испытывают к пережившим чудовищный плен и приверженность народа Израиля скорейшему возвращению всех 59 заложников, которые все еще удерживаются в секторе Газы.

28-летняя Эмили Дамари была похищена в "черную субботу" 7 октября из своего дома в кибуце Кфар-Аза. Во время похищения она была ранена: террорист выстрелил в упор в собаку, которую Эмили держала на руках. Собака погибла, Эмили получила огнестрельные ранения кисти и ноги.

Эмили вернулась в Израиль в рамках сделки с террористами после 471 дня плена, и с тех пор она участвует в усилиях по возвращению похищенных.

Имена других участников церемонии будут оглашены позднее.

Израиль
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