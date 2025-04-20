Мотоциклист сбил женщину в поселке Шилат, она в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Шилат, расположенном неподалеку от Модиина. На улице Дерех А-Заит мотоцикл сбил женщину, которая шла пешком.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшей, женщине в возрасте около 44 лет, неотложную помощь на месте происшествия, зафиксировали ее и отправили в больницу на машине интенсивной терапии.

Пострадавшая, получившая множественные тяжелые травмы, находится в тяжелом состоянии.