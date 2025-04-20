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Израиль

Мотоциклист сбил женщину в поселке Шилат, она в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 20 апреля 2025 г., 16:38 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 16:38
Мотоциклист сбил женщину в поселке Шилат, она в тяжелом состоянии
Flash90. Фото: А.Султан

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Шилат, расположенном неподалеку от Модиина. На улице Дерех А-Заит мотоцикл сбил женщину, которая шла пешком.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшей, женщине в возрасте около 44 лет, неотложную помощь на месте происшествия, зафиксировали ее и отправили в больницу на машине интенсивной терапии.

Пострадавшая, получившая множественные тяжелые травмы, находится в тяжелом состоянии.

Израиль
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