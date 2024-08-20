14 часов поисков, тонны разобранного мусора: волонтеры нашли дорогой слуховой аппарат малыша

Слуховой аппарат стоимостью 40 тысяч шекелей, который был потерян глухим от рождения малышом в игровом комплексе "Меджикс" в Маале-Адумим, был найден волонтерами организации "Едидим", которые провели колоссальную работу, чтобы вернуть малышу возможность слышать.

Родственники мальчика обратились в организацию "Едидим", которая занимается бескорыстной помощью застрявшим на дорогах автомобилистам, помогает с починкой дверей и бомбоубежищ. Родители малыша просили помощи в поиске слухового аппарата на территории игрового комплекса.

Волонтеры откликнулись на их призыв. Поиски продолжались 14 часов, и в конце концов, потерянный слуховой аппарат был найден в большом мусорном контейнере за пределами игрового комплекса. Волонтеры "Едидим" проверили запись камер внутреннего наблюдения и пришли к выводу, что уборщик игрового комплекса был выбросил слуховой аппарат в мусоросборочный контейнер.

Волонтеры высыпали все содержимое контейнера и начали тщательную проверку его содержимого, поиски велись с вечера и до трех часов ночи, но безуспешно. С первыми лучами солнца волонтеры возобновили поиски и в конце концов, через 14 часов они нашли пропажу.