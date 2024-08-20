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Израиль

"Высокопоставленный источник" обрушился с критикой на анонимные утечки о переговорах по сделке

время публикации: 20 августа 2024 г., 18:31 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 18:31
"Высокопоставленный источник" обрушился с критикой на анонимные утечки о переговорах по сделке
Yonatan Sindel/FLASH90

Анонимный высокопоставленный источник выступил против анонимных "сливов" в прессу комментариев и сообщений о ходе переговоров об освобождении заложников, подчеркнув, что подобные публикации, где источники прячутся за анонимности, вредят ходу переговоров и уменьшают шансы на успех сделки. "Не прячьтесь за ширмой анонимности", указано в сообщении от имени высокопоставленного источника, имя и должность которого также нигде и никак не упоминаются.

В сообщении от имени "высокопоставленного источника" подчеркивается, что утечка информации из закрытых переговоров о сделке – это безобразие, они наносят огромный ущерб переговорам, семьям похищенных и стойкости израильского общества.

"Эти анонимные источники утверждают, что из-за давления со стороны США мы не сможем войти в Рафиах", – подчеркнул "высокопоставленный источник", призвав "анонимные источники" быть честными, назвать себя и сообщить, что они готовы отказаться от контроля над Филадельфийским коридором, удовлетвориться возвращением менее 20 заложников и отказаться от проверки доставляемых боеприпасов, оружия и проникновения террористов через Нецарим".

Ранее на этой неделе о систематических утечках информации, осложняющих продвижение сделки, говорили представители канцелярии главы правительства, однако сложно сказать, насколько близок к премьеру "высокопоставленный источник", который критикует анонимные "сливы", не называя себя.

Израиль
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