ЦАХАЛ: из Ливана сегодня утром было выпущено около 55 ракет
время публикации: 20 августа 2024 г., 08:44 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 08:44
ЦАХАЛ сообщает, что в с 8 утра примерно в течение 15 минут были зафиксированы пуски около 55 ракет из Ливана по целям в Верхней Галилее и на Голанских высотах.
Часть ракет противника была перехвачена, остальные упали на открытой местности. Пострадавших нет.
В результате падения ракет возникли пожары. Идет их тушение.
Авиация ЦАХАЛа атаковала одну из пусковых установок, которая была использована террористами для этого обстрела.
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