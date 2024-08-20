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Израиль

ЦАХАЛ: из Ливана сегодня утром было выпущено около 55 ракет

время публикации: 20 августа 2024 г., 08:44 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 08:44

ЦАХАЛ сообщает, что в с 8 утра примерно в течение 15 минут были зафиксированы пуски около 55 ракет из Ливана по целям в Верхней Галилее и на Голанских высотах.

Часть ракет противника была перехвачена, остальные упали на открытой местности. Пострадавших нет.

В результате падения ракет возникли пожары. Идет их тушение.

Авиация ЦАХАЛа атаковала одну из пусковых установок, которая была использована террористами для этого обстрела.

Израиль
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