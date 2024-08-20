Найти тела погибших заложников помогли детали, полученные следователями "Лахав" 433

Обнаружение и вызволение тел шестерых похищенных стало возможным благодаря деталям, полученным на допросах заключенных террористов следователями полицейского подразделения "Лахав" 433, которых привлекли к допросам из-за ограничений времени и большого количества задержанных.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя "Лахав" 433 сообщает во вторник, 20 августа, "Исраэль а-Йом". Операция по поиску и эвакуации тел заложников держалась в строгом секрете, об их местонахождении собирали информацию из разных источников, в том числе от ШАБАКа и военной разведки АМАН.

Напомним, ранее в секторе Газы были найдены тела шести заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года. Это 79-летний Авраам Мундер, 80-летний Йорам Мецгер, 51-летний Надав Попплвелл, 75-летний Александр Данциг, 34-летний Ягев Бухштаб и 79-летний Хаим Пери.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, тела погибших заложников были найдены в ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы. В операции были задействованы силы 98-й дивизии – из бригады "Цанханим", инженерного спецназа "Яалом" и 75-го батальона 7-й бригады.

После того, как процедура идентификации останков была проведена в Национальном институте судебной медицины совместно с полицией Израиля, близких погибших уведомили об обнаружении тел. Расследование обстоятельств их смерти продолжается.