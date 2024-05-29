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В Мексику доставлены останки Ориона Эрнандеса-Раду, убитого террористами ХАМАСа

время публикации: 29 мая 2024 г., 10:33 | последнее обновление: 29 мая 2024 г., 10:43
В Мексику доставлены останки Ориона Эрнандеса-Раду, убитого террористами ХАМАСа
МИД Израиля

В Мехико доставлены останки 30-летнего Ориона Эрнандеса-Раду – гражданина Мексики и Франции, убитого террористами ХАМАСа около границы сектора Газы 7 октября 2023 года. Его тело было похищено. Только 23 мая израильские военные обнаружили его останки в Джабалии, на севере сектора Газы, и доставили их в Израиль.

Вместе с останками Ориона Эрнандеса-Раду в районе Джабалии были найдены останки 42-летнего Ханана Яблонки и 59-летнего Мишеля Нисенбаума.

Орион Эрнандес-Раду был бойфрендом Шани Лук – гражданки Израиля и Германии. 6 октября они вместе отправились на музыкальный фестиваль Nova, проходивший в лесу Реим. Сотни участников этого фестиваля были убиты или похищены террористами 7 октября. Орион и Шани были убиты в районе поселка Мефальсим.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)

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Разрешено к публикации: в секторе Газы найдены тела трех заложников