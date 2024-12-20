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Израиль

В Иудее и Самарии ночью задержали четверых подозреваемых в терроре

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 20 декабря 2024 г., 11:58 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 12:07
В Иудее и Самарии ночью задержали четверых подозреваемых в терроре
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 20 декабря в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны четверо подозреваемых в террористической деятельности, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Конфисковано пять единиц огнестрельного оружия.

Операции проводились в Самуа, Хальхуле, Дир-Разалле, Силат аль-Харитии.

Сообщается также, что за последнюю неделю в ходе операций в Иудее и Самарии были конфискованы около 1 млн шекелей, предназначавшихся для финансирования террора.

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