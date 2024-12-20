В Иудее и Самарии ночью задержали четверых подозреваемых в терроре

В ночь на 20 декабря в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны четверо подозреваемых в террористической деятельности, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Конфисковано пять единиц огнестрельного оружия.

Операции проводились в Самуа, Хальхуле, Дир-Разалле, Силат аль-Харитии.

Сообщается также, что за последнюю неделю в ходе операций в Иудее и Самарии были конфискованы около 1 млн шекелей, предназначавшихся для финансирования террора.