В Иудее и Самарии ночью задержали четверых подозреваемых в терроре
время публикации: 20 декабря 2024 г., 11:58 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 12:07
В ночь на 20 декабря в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны четверо подозреваемых в террористической деятельности, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Конфисковано пять единиц огнестрельного оружия.
Операции проводились в Самуа, Хальхуле, Дир-Разалле, Силат аль-Харитии.
Сообщается также, что за последнюю неделю в ходе операций в Иудее и Самарии были конфискованы около 1 млн шекелей, предназначавшихся для финансирования террора.
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