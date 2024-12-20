В ряде районов Израиля выпал град, фиксируются затопления

Утром в пятницу, 20 декабря, во многих прибрежных районах центра Израиля – от Нетании до Ришон ле-Циона – выпал град. Сильные дожди, временами с грозами, прошли в северных и центральных районах страны.

Больше всего осадков, по данным метеослужбы Израиля на 9 утра, было зафиксировано в поселке Тель-Монд в долине Шарон (60 мм) и в кибуце Рамат а-Ковеш возле Кфар-Сабы (57 мм).

Были зафиксированы затопления в низинах.

В течение дня сегодня ожидаются дожди почти по всей стране, которые в основном ослабнут к вечеру.

В субботу температура повысится, переменная облачность, местами слабые дожди. В воскресенье будет облачно, температура существенно не изменится. В понедельник – переменная облачность, температура без существенных изменений.