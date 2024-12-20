Мотив нападения в автобусе: ударил ножом пассажира "за угрожающий взгляд"

Сотрудники полиции Хайфы установили личность человека, который 7 декабря во время поездки в автобусе ударил ножом одного из пассажиров без какой-либо причины. В рамках расследования были изъяты видеозаписи камеры внутреннего наблюдения, установленной в салоне автобуса.

По данным расследования, и нападавший, и пострадавший – жители Хайфы в возрасте 27 и 23 лет, они были знакомы ранее. В автобусе они встретились случайно, и обвиняемый вынул нож и ударил пострадавшего ножом в ногу без какого-либо конфликта, предшествовавшего нападению.

Установив личность подозреваемого, сотрудники полиции задержали его. На допросе он заявил, что мотивом нападения стал "угрожающий взгляд" пострадавшего. Суд несколько раз продлевал срок содержания подозреваемого под стражей, в пятницу, 20 декабря, против него было подано обвинение.