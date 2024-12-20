Скончался восьмилетний мальчик, попавший накануне под машину в Арабе

В больнице "Пория" скончался восьмилетний мальчик из Арабе, который в четверг днем получил критические травмы в результате наезда автомобиля. Ребенка доставили в местную клинику с множественными травмами, судя по которым, он попал под машину.

Парамедики "Маген Давид Адом" были вызваны в клинику, к их прибытию ребенок был без сознания, без пульса и без дыхания. Начав реанимацию, сотрудники МАДА повезли ребенка в больницу в критическом состоянии, не прекращая массаж сердца и искусственное дыхание.

К сожалению, усилия врачей не увенчались успехом, ребенок скончался от полученных травм.