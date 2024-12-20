Скончался восьмилетний мальчик, попавший накануне под машину в Арабе
время публикации: 20 декабря 2024 г., 13:01 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 13:08
В больнице "Пория" скончался восьмилетний мальчик из Арабе, который в четверг днем получил критические травмы в результате наезда автомобиля. Ребенка доставили в местную клинику с множественными травмами, судя по которым, он попал под машину.
Парамедики "Маген Давид Адом" были вызваны в клинику, к их прибытию ребенок был без сознания, без пульса и без дыхания. Начав реанимацию, сотрудники МАДА повезли ребенка в больницу в критическом состоянии, не прекращая массаж сердца и искусственное дыхание.
К сожалению, усилия врачей не увенчались успехом, ребенок скончался от полученных травм.
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