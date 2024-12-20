x
20 декабря 2024
|
последняя новость: 10:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 декабря 2024
|
20 декабря 2024
|
последняя новость: 10:37
20 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

К северу от Ариэля была подожжена мечеть

Иудея и Самария
время публикации: 20 декабря 2024 г., 10:26 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 10:39
К северу от Ариэля была подожжена мечеть
Соцсети

Израильские военные и бойцы пограничной полиции прибыли в арабскую деревню Марда, к северу от Ариэля, где накануне ночью неизвестными злоумышленниками была подожжена новая мечеть.

На стене мечети была оставлена надпись на иврите: "Сгорит мечеть ["Аль-Акса", видимо], будет возведен Храм".

Проводится расследование.

По всей видимости, речь идет об очередной акции возмездия "таг мехир".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 декабря 2024

441-й день войны: ЦАХАЛ атакует в Газе, операции в Иудее и Самарии. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 декабря 2024

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 20.12.2024: операции в Шхеме, Калькилии, около Хеврона