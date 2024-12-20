К северу от Ариэля была подожжена мечеть

Израильские военные и бойцы пограничной полиции прибыли в арабскую деревню Марда, к северу от Ариэля, где накануне ночью неизвестными злоумышленниками была подожжена новая мечеть.

На стене мечети была оставлена надпись на иврите: "Сгорит мечеть ["Аль-Акса", видимо], будет возведен Храм".

Проводится расследование.

По всей видимости, речь идет об очередной акции возмездия "таг мехир".