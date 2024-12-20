Уточнение: лидер боевиков ФАТХа в Туль-Кареме был ликвидирован вместе с тремя террористами ХАМАСа

"Бригады мучеников Аль-Аксы", боевое крыло ФАТХа, распространили заявление по поводу ликвидации ЦАХАЛом 19 декабря четырех террористов в Туль-Кареме, включая Тарика аль-Душа.

В этом заявлении названы имена всех убитых, в отличие от публиковавшегося вчера сообщения ЦАХАЛа и ШАБАКа, а также прямо указано, к каким группировкам они относились.

Тарик Махмуд аль-Душ в заявлении боевиков ФАТХа назван "одним из самых выдающихся лидеров Бригад мучеников Аль-Аксы в городе Туль-Карм". Примечательно, что трое убитых вместе с ним террористов никакого отношения к ФАТХу не имели, не были они и родственниками аль-Душа. Это были боевики "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) Дусам аль-Ауфи, Мухаммад Рахайм и Мухаммад аль-Ауфи.

19 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК) сообщили, что в ходе совместной операции в Туль-Кареме был ликвидирован один из местных главарей террора Тарик Аль-Душ. По данным израильских спецслужб, Аль-Душ и созданная им террористическая ячейка получали финансирование из Ирана. Боевики совершали нападения на израильских военнослужащих, обстреливали блокпосты и израильские населенные пункты возле "забора безопасности". Аль-Душ контактировал с ливанским семейством Макдах, имеющим связи с иранским Корпусом стражей исламской революции. Тарик аль-Душ и трое его сообщников были уничтожены в ударом беспилотника ЦАХАЛа.