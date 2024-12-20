Подозрение на теракт: за нападение с ножом на 74-летнюю женщину арестован араб

Задержан житель одного из арабских районов Иерусалима, которого подозревают в нападении на 74-летнюю женщину у нее дома в Иерусалиме. Женщина была обнаружена в четверг, 19 декабря, в своей квартире с тяжелыми ножевыми ранениями.

Полиция расследовала все возможные направления, включая преступление на националистической почве, к расследованию была подключена Общая служба безопасности ШАБАК. Суд запретил публикацию деталей расследования.