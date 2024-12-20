От мирных граффити к обесточиванию иерусалимского трамвая: карьера "иранского шпиона"

Государственная прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против 23-летнего Эрдлера Исраэля Амояля, жителя столицы, который по заданию иранских агентов выполнял различные поручения в Израиле, в том числе фотографирование различных стратегических объектов, попытки приобретения оружия, нанесение политических граффити и предоставление иранским кураторам списка своих знакомых, доступных для вербовки.

В соответствии с обвинительным заключением, Амояль действовал в течение двух месяцев вплоть до своего ареста 19 ноября: то есть, в период его деятельности уже были известны несколько подобных случаев, когда израильские граждане арестовывались за шпионаж в пользу Ирана во время войны. В документе подчеркивается, что обвиняемый знал, с кем он сотрудничает, и осознавал, что его деятельность наносит ущерб безопасности Государства Израиль и его граждан.

По данным обвинительного заключения, в октябре текущего года, точная дата неизвестна, Эрдлер Исраэль Амояль откликнулся на объявление в социальной сети Telegram, в котором предлагалась "интересная и захватывающая работа". Он связался с пользователем под ником "Ариана" по линку в объявлении, этот пользователь передал его другому пользователю под ником "Джон". На протяжении всего этого времени Амоялю было известно, что "Ариана" и "Джон" являются иранскими агентами, и он мог понимать, что действует в интересах Ирана, выполняя их задания.

Он получал подробно описанные задания, о выполнении которых отчитывался, фотографируя выполненные задания и отправляя эти фотографии своему куратору. В частности, он нарисовал политические антивоенные граффити в центральных участках столицы, фотографировал их с разных ракурсов несколько раз и отправлял эти фотографии, получая взамен 70 долларов за граффити в криптовалюте на свой электронный кошелек. Он делал фотографии людных мест, таких как центральная автобусная станция в Иерусалиме и торговый центр, и отправлял эти фотографии с адресами "Джону". За это он получил 60 долларов.

Затем он по собственной инициативе предложил "Джону" выполнить похожие поручения в Тель-Авиве, нарисовав политические граффити и сфотографировав их с тель-авивскими узнаваемыми небоскребами на фоне. За это он получил 100 долларов.

Затем "Джон" попросил его сфотографировать пустой холодильник с бутылкой воды и надписью "чертово правительство, нам совершенно нечего есть", и переслать ему фотографию для распространения в социальных сетях. Обвиняемый сделал это, написав требуемую надпись на иврите маркером на собственном холодильнике. За это он получил 50 долларов в криптовалюте.

"Джон" также просил написать "мы больше не можем" на стенах и автомобилях, но обвиняемый не согласился на это поручение. Вскоре его попросили написать на стенах и машинах слово "Синуар" (имя лидера ХАМАСа, ликвидированного ЦАХАЛом в Газе), он согласился, сделал граффити, сфотографировал, а затем стер граффити, переслав фотографию куратору.

Затем иранский агент попросил Амояля сфотографировать частный дом в Нетании и выяснить, кто в нем живет, он выполнил это поручение. Он также по просьбе "Джона" искал на сайте "Безека" контакты людей, проживающих в этом доме, и передал полученную информацию куратору, получив за это 200 долларов в криптовалюте. Затем по просьбе иранских агентов обвиняемый фотографировал дома на улице Неве-Яаков в Иерусалиме, сопровождая их видеосъемкой с окружением этих домов и фотографированием почтовых ящиков с именами жильцов. За это он также получил 200 долларов. После этого он аналогичным образом фотографировал другие здания, указанные ему куратором.

Вскоре он приобрел камеру Go Pro для улучшения качества "работы" и получил возмещение этой покупки на свой электронный кошелек от иранского куратора. "Джон" попросил установить эту камеру возле здания в Иерусалиме, включив на запись, и затем переслать несколько часов записи. За это задание Амояль получил 220 долларов.

Задания становились все более ответственными, "Джон" попросил обвиняемого поджечь автомобиль на том месте, где ранее была установлена камера, и прислать ему видеозапись. Амояль скачал из интернета видео горящего автомобиля и переслал своему куратору под видом документации выполненного задания. За это видео он получил 1500 долларов в криптовалюте. Полученные деньги обвиняемый выводил через сервис обмена валют Binance, снимая в шекелях.

Затем "Джон" поручил ему приобрести огнестрельное оружие, чтобы "закончить работу, не доделанную кем-то другим": Амояль понял, что он должен будет убить человека, которого ему укажут. На сайте "Яд Шния" обвиняемый искал пистолет, выставленный на продажу, и переслал "Джону" несколько вариантов с ценами. Он также пытался по заданию куратора приобрести горючие и взрывчатые вещества.

Важно отметить, что всего обвиняемый работал на иранскую разведку около двух месяцев, и за этот срок он дошел до того, что сам начал предлагать им "удобные" места для наиболее эффективных атак – так, Амояль предложил повредить трансформатор, чтобы обесточить иерусалимский трамвай. Он сфотографировал расположение электропроводки и трансформаторов в районе станции в Неве-Яакове и переслал эти снимки "Джону". Денег за это он не получил.

Эрдлеру Исраэлю Амоялю вменяется передача информации врагу в военное время и контакты с вражеской разведкой.