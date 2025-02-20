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Израиль

Полиция Иерусалима разыскивает преступника, напавшего на пожилую еврейку с топором

Иерусалим
Расследование
время публикации: 20 февраля 2025 г., 15:56 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 15:56
Полиция Иерусалима разыскивает преступника, напавшего на пожилую еврейку с топором
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция продолжает расследование покушения на убийство, совершенного во вторник ночью в Старом городе Иерусалима. Следствию предстоит установить личность преступника и его мотивы. Версия теракта не подтвердилась.

Напомним, преступник напал на женщину в возрасте около 70 лет с топором у нее дома. Женщина получила ранения головы и конечностей, она была доставлена в больницу "Шаарей Цедек" в состоянии средней степени тяжести.

Первичное расследование опровергло версию о семейном насилии, и с супруга пострадавшей были сняты подозрения. Преступник, который скрылся с места преступления, объявлен в розыск. Как сообщает "Исраэль а-Йом", нападавший, по всей видимости, еврей. По сообщению свидетелей инцидента, выбегая из дома, он кричал: "Она – христианка!", после чего бросил топор и убежал.

Сын пострадавшей рассказал, что его мать перенесла тяжелые травмы, и когда он посетил ее в больнице, она попросила, чтобы сын уехал из больницы и вернулся к изучению Торы.

Израиль
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