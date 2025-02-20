Нетаниягу соберет глав коалиционных фракций для обсуждения бюджета и закона о призыве

В воскресенье не состоится традиционное еженедельное заседание правительства. Глава правительства Биньямин Нетаниягу намерен собрать глав коалиционных фракций на обсуждение вопросов, касающихся проведения закона о бюджете и закона о призыве ультрарелигиозных молодых людей на военную службу.

Напомним, в конце февраля истекает предоставленный Высшим судом справедливости (БАГАЦ) для упорядочивания статуса учащихся йешив. Если этого не произойдет, вступят в силу экономические санкции в отношении уклонистов от службы. В частности, они будут лишены субсидий детских садов.

Источники в "Яадут а-Тора" заявляют что вопрос субсидирования может привести к краху коалиции. В частности, главы ультраортодоксальных партий угрожают не голосовать за бюджет, что приведет к роспуску Кнессета и досрочным выборам.

На фоне этого кризиса министр финансов Бецалель Смотрич ("Ционут Датит") встретился ранее на этой неделе с лидером партии ШАС Арье Дери. Встреча состоялась на фоне напряженности между ультраортодоксальными партиями и министром финансов. Накануне заместитель спикера Кнессета Моше Рот ("Яадут а-Тора") заявил, что, если вопрос субсидирования детских учебных заведений не будет решен, коалиция скорее всего развалится.