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Израиль

Нетаниягу соберет глав коалиционных фракций для обсуждения бюджета и закона о призыве

Бюджет
Биньямин Нетаниягу
Коалиция
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 20 февраля 2025 г., 15:21 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 15:21
Нетаниягу соберет глав коалиционных фракций для обсуждения бюджета и закона о призыве
Chaim Goldberg/Flash90

В воскресенье не состоится традиционное еженедельное заседание правительства. Глава правительства Биньямин Нетаниягу намерен собрать глав коалиционных фракций на обсуждение вопросов, касающихся проведения закона о бюджете и закона о призыве ультрарелигиозных молодых людей на военную службу.

Напомним, в конце февраля истекает предоставленный Высшим судом справедливости (БАГАЦ) для упорядочивания статуса учащихся йешив. Если этого не произойдет, вступят в силу экономические санкции в отношении уклонистов от службы. В частности, они будут лишены субсидий детских садов.

Источники в "Яадут а-Тора" заявляют что вопрос субсидирования может привести к краху коалиции. В частности, главы ультраортодоксальных партий угрожают не голосовать за бюджет, что приведет к роспуску Кнессета и досрочным выборам.

На фоне этого кризиса министр финансов Бецалель Смотрич ("Ционут Датит") встретился ранее на этой неделе с лидером партии ШАС Арье Дери. Встреча состоялась на фоне напряженности между ультраортодоксальными партиями и министром финансов. Накануне заместитель спикера Кнессета Моше Рот ("Яадут а-Тора") заявил, что, если вопрос субсидирования детских учебных заведений не будет решен, коалиция скорее всего развалится.

Израиль
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