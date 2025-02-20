Взрыв в третьем автобусе в Бат-Яме. Расследуется версия теракта

Пресс-секретарь полиции сообщил в эфире телеканала "Кан-11" о взрыве в третьем автобусе в районе Бат-Яма. Взрыв произошел в автобусе, который выезжал с парковки возле больницы "Вольфсон". В этом случае также не было пострадавших.

Два других взрыва произошли на парковках, находящихся примерно в 500 метрах друг от друга. Предположительно, взрывные устройства находились в салоне автобусов.

Службы безопасности обратились к водителям автобусов, которые сейчас находятся на маршруте, с просьбой остановиться на ближайших остановках и провести проверку салона автобуса. В случае, если водитель увидит подозрительную сумку или другой подозрительный предмет, он должен немедленно сообщить службе безопасности своей компании.

Сотни сотрудников полиции и саперы проверяют автобусы в районе Гуш-Дана.

По информации телеканала "Кешет-12", в районе Бат-Яма и Холона обнаружены еще два взрывных устройства. На одном из невзорвавшихся взрывных устройств – надпись: "Месть за Туль-Карем".

В связи со взрывами в автобусах в Бат-Яме принято решение приостановить движение трамвая в Гуш-Дане.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что у полиции есть данные о предполагаемом террористе. Ведется его розыск.

Полиция Израиля обратилась к гражданам с просьбой не приближаться к местам происшествия, не подвергать свои жизни опасности и не мешать работе чрезвычайных служб. Кроме того, граждан просят проявлять бдительность и сообщать о подозрительных предметах в полицию по телефону 100.

Из канцелярии премьер-министра передали, что военный секретарь держит Биньямина Нетаниягу в курсе происходящего. В ближайшее время глава правительства проведет совещание с представителями системы безопасности.