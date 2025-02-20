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Израиль

Взрыв двух пассажирских автобусов в Бат-Яме: возможно, речь идет о теракте

время публикации: 20 февраля 2025 г., 20:52 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 21:39
Взрыв пассажирского автобуса в Бат-Яме: проверяются все версии происшествия
Nati Shohat Flash90

Пресс-служба полиции опубликовала предварительное сообщение о взрыве пассажирского автобуса, произошедшем в Бат-Яме. Автобус находился на парковке общественного транспорта, после взрыва он загорелся.

Пожарно-спасательная служба уточняет, что речь идет о двух одновременных взрывах на разных парковках. Версия о возможном теракте по состоянию на 21:20 стала приоритетной.

По сообщению пожарно-спасательной службы, в результате инцидента нет пострадавших и нет заблокированных в горящем транспортном средстве людей. В результате взрыва и пожара автобус выгорел полностью.

Службы безопасности обратились к водителям автобусов, которые сейчас находятся на маршруте, с просьбой остановиться на ближайших остановках и провести проверку салона автобуса. В случае, если водитель увидит подозрительную сумку или другой подозрительный предмет, он должен немедленно сообщить службе безопасности своей компании.

По сообщению пожарной службы, сообщение о взрыве автобуса на автобусной стоянке на улице Амаль в Бат-Яме поступило на диспетчерский пульт в 20:30. Прибывшие на место пожарные обнаружили охваченный огнем автобус, без пострадавших и без заблокированных в нем людей.

Пожарные быстро взяли возгорание под контроль, опасности распространения огня нет.

На место происшествия прибыл мэр города Цвика Брот, который подтвердил, что взрывы произошли в двух автобусах на разных автобусных стоянках Бат-Яма, в обоих не было пассажиров.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что у полиции есть данные о предполагаемом террористе. Ведется его розыск.

Детали происшествия выясняются.

Израиль
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