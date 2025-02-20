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Израиль

"Кан-11": в гробах с останками заложников были обнаружены пропагандистские листовки ХАМАСа

ХАМАС
Заложники
время публикации: 20 февраля 2025 г., 21:24 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 21:24
"Кан-11": в гробах с останками заложников были обнаружены пропагандистские листовки ХАМАСа
Abed Rahim Khatib/Flash90

Итай Блюменталь, корреспондент телеканала "Кан-11", в вечернем выпуске новостей сообщил, что в гробах, в которых ХАМАС передал Израилю останки четырех погибших заложников, были обнаружены пропагандистские листовки террористической организации.

Телеканал сообщил, что Израиль потребовал от посредников на переговорах принять меры против осквернения тел погибших израильтян.

Отметим, что ранее Верховный комиссар ООН по правам человека австрийский юрист Фолькер Тюрк осудил "отвратительный спектакль", устроенный ХАМАСом при передаче останков четырех израильских заложников "Красному Кресту". "Согласно международному праву, любая передача останков должна проводиться в соответствии с запретом на жестокое, негуманное и унизительное обращение. Она должна проводиться с уважением к памяти покойных и с уважением к родственникам", – заявил австрийский юрист.

Спектакль, устроенный ХАМАСом при передаче тел заложников, также осудило министерство иностранных дел Германии. "Четыре гроба, выставленные на сцене – это невыносимое зрелище. До самой последней минуты семьи заложников подвергаются террору со стороны ХАМАСа. Наши мысли с ними. Мы надеемся, что скоро они смогут оплакать своих близких и с достоинством похоронить их".

Стефани Халлетт, временная поверенная в делах США в Израиле, выразила возмущение по поводу действий ХАМАСа. Она заявила, что "этот день стал напоминанием о непостижимой жестокости ХАМАСа".

Израиль
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