ЦАХАЛ сообщил о пресечении контрабанды в сектор Газы с помощью дрона

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в среду вечером при пересечении границы Израиля и сектора Газы был замечен беспилотник.

Дрон, использующийся для контрабанды, летел с территории Израиля, и постоянно находился под наблюдением ЦАХАЛа. Когда аппарат приземлился на юге сектора Газы, БПЛА военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по нему и лицам, подобравшим аппарат.

В сообщении пресс-службы отмечается, что в последнее время было зафиксировано несколько попыток контрабанды в сектор Газы с помощью дронов. Силы безопасности ведут розыск лиц, причастных к контрабанде.