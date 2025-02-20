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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о пресечении контрабанды в сектор Газы с помощью дрона

ХАМАС
Пресс-служба ЦАХАЛа
Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 20 февраля 2025 г., 00:43 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 00:43
ЦАХАЛ сообщил о пресечении контрабанды в сектор Газы с помощью дрона
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в среду вечером при пересечении границы Израиля и сектора Газы был замечен беспилотник.

Дрон, использующийся для контрабанды, летел с территории Израиля, и постоянно находился под наблюдением ЦАХАЛа. Когда аппарат приземлился на юге сектора Газы, БПЛА военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по нему и лицам, подобравшим аппарат.

В сообщении пресс-службы отмечается, что в последнее время было зафиксировано несколько попыток контрабанды в сектор Газы с помощью дронов. Силы безопасности ведут розыск лиц, причастных к контрабанде.

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