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Израиль

"Кешет-12": еще два взрывных устройства обнаружены в районе Бат-Яма и Холона

время публикации: 20 февраля 2025 г., 22:17 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 22:26
"Кешет-12": еще два взрывных устройства обнаружены в районе Бат-Яма и Холона
Flash90

По информации телеканала "Кешет-12", еще два взрывных устройства обнаружены полицией в районе Бат-Яма и Холона до того, как они взорвались.

Источники в полиции сообщили телеканалу, что каждое из взрывных устройств содержало около пяти килограммов взрывчатки, все они были оснащены таймерами.

Таким образом, в районе Гуш-Дана приблизительно в одно время должны были взорваться пять автобусов.

Телеканал "Кешет-12" передал, что на одном из невзорвавшихся взрывных устройств была надпись: "Месть за Туль-Карем".

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