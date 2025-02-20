"Кешет-12": еще два взрывных устройства обнаружены в районе Бат-Яма и Холона

По информации телеканала "Кешет-12", еще два взрывных устройства обнаружены полицией в районе Бат-Яма и Холона до того, как они взорвались.

Источники в полиции сообщили телеканалу, что каждое из взрывных устройств содержало около пяти килограммов взрывчатки, все они были оснащены таймерами.

Таким образом, в районе Гуш-Дана приблизительно в одно время должны были взорваться пять автобусов.

Телеканал "Кешет-12" передал, что на одном из невзорвавшихся взрывных устройств была надпись: "Месть за Туль-Карем".