Министр транспорта сообщила, что прерывает визит в Марокко и возвращается в Израиль

Из канцелярии министра транспорта передали, что Мири Регев, находящаяся на конференции в Марокко, в связи со взрывами в автобусах в Гуш-Дане решила прервать визит и вернуться в Израиль.

Регев также поблагодарила водителей общественного транспорта по всей стране за бдительность, которая помогла спасти жизни их пассажиров.

Отметим, что израильская министр участвует в проходящей в Марракеше международной конференции по безопасности дорожного движения.