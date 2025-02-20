Министр транспорта сообщила, что прерывает визит в Марокко и возвращается в Израиль
время публикации: 20 февраля 2025 г., 23:27 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 23:27
Из канцелярии министра транспорта передали, что Мири Регев, находящаяся на конференции в Марокко, в связи со взрывами в автобусах в Гуш-Дане решила прервать визит и вернуться в Израиль.
Регев также поблагодарила водителей общественного транспорта по всей стране за бдительность, которая помогла спасти жизни их пассажиров.
Отметим, что израильская министр участвует в проходящей в Марракеше международной конференции по безопасности дорожного движения.
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