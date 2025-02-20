Взрывы и бомбы в автобусах в Гуш-Дане. Подробности

Взрывы в автобусах произошли на двух стоянках в Бат-Яме и в Холоне. Два взрывных устройства обнаружены в автобусах на въезде в Холон и Тель-Авив. На невзорвавшихся устройствах обнаружена надпись на арабском и иврите: "Месть за Туль-Карем".

Первый взрыв произошел на стоянке автобусов на улице Амаль в Бат-Яме. Сообщение в диспетчерскую пожарной службы поступило в 20:30. Вскоре стало известно о взрыве еще одного автобуса на стоянке, находящейся в нескольких сотнях метров от первой стоянки.

Третий взрыв произошел при выезде автобуса со стоянки возле больницы "Вольфсон" на границе Холона и Бат-Яма. Это взрывное устройство было обнаружено водителем, и он вызвал полицию.

Во время взрывов в автобусах не было пассажиров. Никто не пострадал.

Службы безопасности обратились к водителям автобусов, которые находились на маршруте, с просьбой остановиться и проверить салон. Таким образом были обнаружены еще два невзорвавшихся устройства в автобусах на въезде в Холон и на въезде в Тель-Авив.

Источник в полиции сообщил телеканалу "Кешет-12", что на невзорвавшихся устройствах были обнаружены надписи на арабском и иврите: "Месть за Туль-Карем".

Каждое из взрывных устройств содержало пять килограммов взрывчатки и было оснащено часовым механизмом. Предположительно, все устройства должны были взорваться одновременно, но этого не произошло из-за неисправности механизма.

Полиция Израиля обратилась к гражданам с просьбой не приближаться к местам происшествия, не подвергать свои жизни опасности и не мешать работе чрезвычайных служб. Кроме того, граждан просят проявлять бдительность и сообщать о подозрительных предметах в полицию по телефону 100.

Из полиции передали, что на одной из камер наблюдения был замечен подозрительный мужчина. Он был задержан. Мужчина оказался "нормативным гражданином", не имеющим отношения к взрывам.

В районе Гуш-Дана было остановлено движение трамвая на "красной линии"; после проверки подвижных составов, движение было возобновлено.

В расследовании вместе с полицией участвует Общая служба безопасности (ШАБАК). Из автобусов, в которых обнаружены невзорвавшиеся устройства, изъяты камеры наблюдения.

Начальник полиции Тель-Авивского округа заявил, что взрывы стали возможными из-за упущений в работе ШАБАКа.

Из канцелярии премьер-министра сообщили: "Биньямин Нетаниягу получает постоянные сводки от своего военного секретаря о происшествии с взрывными устройствами в Гуш-Дане и в ближайшее время проведет оперативное совещание по оценке ситуации".

Усилены меры безопасности в общественном транспорте в Иерусалиме. Усилены проверки в международном аэропорту "Бен-Гурион".

Мэр Холона Шай Кинан разослал сообщениям жителям города, в котором сообщил о приведены в состояние повышенной готовности муниципальных сил безопасности и об усилении патрулирования улиц.