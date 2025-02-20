Уточненный прогноз по Иерусалиму: 23-24 февраля возможен слабый снегопад

20 февраля метеорологическая служба Израиля еще раз уточнила прогноз на ближайшие дни. Вероятность слабого снегопада в Иерусалиме в воскресенье-понедельник, 23-24 февраля, все же есть. Но устойчивый снежный покров, по всей видимости, не образуется.

При этом снег идет на горе Хермон. В ближайшие дни возможен снегопад на других вершинах Голанских высот.

Ранее метеослужба объявила о надвигающейся волне холода и осадков. Зимнему шторму было дано название "Коралл" (קורל).

Снегопад на Хермоне возобновился в ночь на 20 февраля. В ближайшие дни температура на горе Хермон понизится, в ночь на 23 и 24 февраля она опустится до -10 градусов. Образуется значительный снежный покров. Время от времени ожидаются снегопады и на других вершинах Голанских высот, где тоже будет очень холодно.

Напомним, что горный курорт Хермон закрыт для посетителей по распоряжению ЦАХАЛа. Однако в некоторые другие районы, где выпал снег, проехать можно.

В горах в центре страны, включая Иерусалим, тоже ожидается постепенное понижение температуры. В ближайшие дни, особенно по ночам, будет очень холодно. Но к тому времени, когда температура опустится до 0 градусов (в ночь на вторник), осадки почти прекратятся. Не исключен слабый снегопад или снег с дождем в воскресенье-понедельник в Иерусалиме. Полиция и спасательные службы готовятся к оказанию помощи пострадавшим в условиях гололеда.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.