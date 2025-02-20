Судя по прогнозу, снегопада в Иерусалиме не ожидают

Метеорологическая служба Израиля уточнила прогноз на ближайшие дни. Судя по новым данным, вопреки опубликованному ранее, снегопада в Иерусалиме не ожидают. При этом снег будет идти, начиная с сегодняшнего дня, на горе Хермон и других вершинах Голанских высот.

Ранее метеослужба объявила о надвигающейся волне холода и осадков. Зимнему шторму было дано название "Коралл" (קורל).

Снегопад на Хермоне возобновился в ночь на 20 февраля. В ближайшие дни температура на горе Хермон понизится, в ночь на 23 и 24 февраля она опустится до -10 градусов. Образуется значительный снежный покров. Время от времени ожидаются снегопады и на других вершинах Голанских высот, где тоже будет очень холодно.

Напомним, что горный курорт Хермон закрыт для посетителей по распоряжению ЦАХАЛа. Однако в некоторые другие районы, где выпал снег, проехать можно.

В горах в центре страны, включая Иерусалим, тоже ожидается постепенное понижение температуры. В ближайшие дни, особенно по ночам, будет очень холодно. Но к тому времени, когда температура опустится до 0 градусов (в ночь на вторник), осадки прекратятся. Таким образом в Иерусалиме местами возможен гололед, но снегопада, по всей видимости, не будет.

В связи с ожиданием снегопада в горных районах служба скорой помощи "Маген Давид Адом" готовится к использованию в таких районах автомобилей повышенной проходимости.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.