Тела погибших израильтян переданы "Красному Кресту" на юге Газы

Около 9:45 тела четырех погибших израильтян были переданы представителям "Красного Креста" в районе Бани-Сухайла, к востоку от Хан-Юниса, на юге Газы.

ЦАХАЛ подчеркивает: личности погибших заложников пока не установлены.

Тела будут доставлены на армейских машинах "скорой помощи" в Институт судебной медицины в Абу-Кабире, где с помощью анализа ДНК будут подтверждены личности погибших. После завершения процедуры идентификации, на которую может потребоваться до 48 часов, семьи получат окончательное официальное уведомление.