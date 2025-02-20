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Израиль

Тела погибших израильтян переданы "Красному Кресту" на юге Газы

время публикации: 20 февраля 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 09:55
Тела погибших израильтян переданы "Красному Кресту" на юге Газы
Chaim Goldberg/Flash90

Около 9:45 тела четырех погибших израильтян были переданы представителям "Красного Креста" в районе Бани-Сухайла, к востоку от Хан-Юниса, на юге Газы.

ЦАХАЛ подчеркивает: личности погибших заложников пока не установлены.

Тела будут доставлены на армейских машинах "скорой помощи" в Институт судебной медицины в Абу-Кабире, где с помощью анализа ДНК будут подтверждены личности погибших. После завершения процедуры идентификации, на которую может потребоваться до 48 часов, семьи получат окончательное официальное уведомление.

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