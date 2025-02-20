Тела четырех погибших заложников будут возвращены из Газы в Израиль

Армия обороны Израиля готовится к тому, чтобы принять тела четырех заложников, погибших в Газе, около 9 утра в южной части сектора Газы. Источники в службах безопасности подчеркивают, что график может быть изменен.

Ранее террористы ХАМАСа, "Исламского джихада" и "Бригад моджахедов" заявляли, что "церемония" передачи останков погибших заложников представителям "Красного креста" начнется в 8 утра. Она проходит в районе Бани-Сухайла, в Хан-Юнисе.

Тела будут доставлены на армейских машинах "скорой помощи" в Институт судебной медицины в Абу-Кабире, где с помощью анализа ДНК будут подтверждены личности погибших. После завершения процедуры идентификации, на которую может потребоваться до 48 часов, семьи получат окончательное официальное уведомление.

Накануне вечером канцелярия главы правительства подтвердила, что Израиль получил список погибших заложников, которые должны быть возвращены завтра в рамках соглашения.

Это Шири Бибас , в возрасте 33 лет похищенная 7 октября 2023 года из своего дома в кибуце Нир-Оз и двое ее маленьких сыновей – Кфир Бибас, которому на момент похищения было девять месяцев и Ариэль Бибас, похищенный в возрасте пяти лет. Четвертый погибший в плену, чье тело будет возвращено в четверг, 20 февраля, это Одед Лифшиц, который был похищен в возрасте 83 лет также из кибуца Нир-Оз.

Координатор по вопросам пропавших без вести и военнопленных, бригадный генерал запаса Галь Гирш проинформировал семьи заложников через представителей ЦАХАЛа.

"В этот тяжелый час наши сердца со скорбящими семьями, – было сказано в официальной публикации канцелярии главы правительства. – Мы продолжим предоставлять достоверную информацию по мере необходимости и просим воздержаться от распространения слухов и неофициальной информации".

В субботу, 22 февраля, террористы освободят шестерых живых заложников: после 505 дней, проведенных в плену ХАМАСа, домой вернутся Омер Венкерт (23, из Гедеры, похищен на фестивале "Нова"); Элия Коэн (27, из Цур-Адасы, похищен на фестивале "Нова"); Омер Шем-Тов (21, из Герцлии, похищен с фестиваля "Нова"), и Таль Шохам ( 39, из Маале-Цвии, похищен из Беэри). Кроме того, будут возвращены Авраам Авера Менгисту (38, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2014 году) и Хишам Шаабан ас-Сайид (36, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2015 году).

После того, как на этой неделе Израилю будут переданы шесть живых заложников и тела четырех погибших, террористы продолжат удерживать 59 заложников, в том числе тела не менее 28 погибших.

В обмен на 6 живых и 4 мертвых заложников Израиль освободит более 600 заключенных, включая 50 убийц

Управление по делам заключенных при палестинской администрации заявляет, что на этой неделе в рамках очередного этапа "обмена пленными" власти Израиля должны освободить 602 заключенных, осужденных за террор или задержанных по подозрению в терроре.

Сообщается, что в списке 157 осужденных террористов и 445 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года.

Среди освобождаемых террористов 50 были приговорены к пожизненным срокам (то есть речь идет о террористах-убийцах), еще 60 – к длительным срокам тюремного заключения.

В рамках достигнутого соглашения, 108 освобождаемых террористов будут депортированы в Египет, а затем – в другие страны.

Требование Трампа и реализация сделки

Напомним, что президент США Дональд Трамп требовал освобождения всех заложников, удерживаемых террористами в Газе, до полудня 15 февраля. Правительство Израиля поддержало это требование, однако согласилось на то, что 15 февраля в обмен на трех заложников были освобождены 369 палестинских заключенных, 36 из которых были приговорены к пожизненному заключению.

Катар и Египет, являющиеся посредниками на непрямых переговорах между Израилем и ХАМАСом, усиливают давление на обе стороны, добиваясь начала переговоров по второму этапу сделки.

Нетаниягу настаивает на продолжении первого этапа, в рамках которого пытается добиться освобождения большего числа заложников.

В общей сложности в январе-феврале 2025 года в рамках первого этапа сделки были освобождены 24 заложника (19 граждан Израиля и пять граждан Таиланда). Ожидается освобождение еще 14 заложников (шесть из них, судя по имеющейся информации, живы).

В ходе первой фазы сделки Израиль должен освободить до 1904 палестинских заключенных – включая 737, отбывающих пожизненные или длительные сроки.

Второй этап сделки может стать завершением войны "Железные мечи". ХАМАС требует полного прекращения боевых действий и вывода сил ЦАХАЛа со всей территории сектора Газы, включая "Филадельфийский коридор". При этом ХАМАС рассчитывает получить международные гарантии того, что Израиль не возобновит войну после того, как все заложники будут освобождены.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)