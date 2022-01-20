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NEWSru.co.il :: В Израиле20 января 2022 г., 07:47

Умер председатель израильского союза ликвидаторов последствий чернобыльской аварии Александр Калантырский

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19 января стало известно, что в возрасте 80 лет умер Александр Калантырский, председатель израильского союза ликвидаторов последствий чернобыльской аварии. Он был одним из руководителей строительства саркофага в Чернобыле после катастрофы, произошедшей на АЭС 26 апреля 1986 года.

Похороны состоятся 20 января в 15:30 на кладбище "Яркон".

Калантырский родился в Москве 30 июля 1941 года, окончил Московский инженерно-строительный институт. По распределению попал в министерство среднего машиностроения, которое занималось в СССР атомной промышленностью и атомным оружием. Он был главным инженером строительно-монтажного подразделения управления, занимавшегося возведением укрытия над Чернобыльской АЭС после взрыва четвертого энергоблока. В Чернобыле в 1986 году он проработал с конца мая до конца ноября.

В 1992 году Калантырский репатриировался в Израиль, будучи уже пенсионером как "ликвидатор". Жил в Бат-Яме. После репатриации многие годы боролся за права "чернобыльцев", возглавив израильский союз ликвидаторов последствий чернобыльской аварии.

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