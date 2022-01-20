Из-за погодных условий нет занятий в школах на севере Голанских высот, в Иерусалиме занятия начинаются с 9 утра

В связи с заснеженностью дорог и гололедом в четверг, 20 января, на севере Голанских высот отменены занятия в образовательных учреждениях. Некоторые трассы перекрыты полицией.

В Иерусалиме из-за обледенения дорог было принято решение изменить расписание занятий в учебных заведениях. Занятия в школах сегодня начнутся в 09:00.

Сегодня будет голодно, но осадки не ожидаются. В пятницу погода – без существенных изменений.