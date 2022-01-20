16 жителей Негева обвиняются в участии в беспорядках
Прокуратура представила в суд обвинительные заключения в адрес 16 жителям бедуинских непризнанных деревень в Негеве.
Согласно обвинительным заключениям, все 16 человек подозреваются в участии в беспорядках, в нападениях на полицию и других нарушениях.
Напомним, на прошлой неделе в Негеве проходили столкновения между полицией и бедуинской молодежью, протестовавшей против проводимых ЕНФ лесопосадок в Негеве.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 января 2022
В Негеве возобновились беспорядки, есть пострадавшие и задержанные
В Негеве возобновились беспорядки, есть пострадавшие и задержанные