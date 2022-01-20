16 жителей Негева обвиняются в участии в беспорядках

Прокуратура представила в суд обвинительные заключения в адрес 16 жителям бедуинских непризнанных деревень в Негеве.

Согласно обвинительным заключениям, все 16 человек подозреваются в участии в беспорядках, в нападениях на полицию и других нарушениях.

Напомним, на прошлой неделе в Негеве проходили столкновения между полицией и бедуинской молодежью, протестовавшей против проводимых ЕНФ лесопосадок в Негеве.