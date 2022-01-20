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NEWSru.co.il :: В Израиле20 января 2022 г., 17:59

Изменены правила в учебных заведениях: вместо карантина – два теста на COVID-19 в неделю

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Изменены правила в учебных заведениях: вместо карантина – два теста на COVID-19 в неделю

Глава правительства Нафтали Беннет, министр здравоохраниения Ницан Горовиц и министр просвещения Ифат Шаша-Битон договорились об отмене действующих в данный момент в учебных заведениях правил карантина. Вместо этого учащиеся дважды в неделю, по всей видимости в воскресенье и среду, будут проходить экспресс-тесты на коронавирус.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что новые правила вступят в силу на следующей неделе, 27 января.

Согласно новым правилам, дети, находившиеся в контакте с заболевшим и не имеющие симптомов болезни, продолжат ходить в школы и детские сады. В случае появления симптомов заболевания ребенок должен оставаться дома.


Если не будет внесено никаких изменений, то в отношении привитых и непривитых детей будут действовать одни и те же правила.

Председатель профсоюза учителей Яфа Бен Давид заявила, что протестует против исключения педагогов из правил карантина, действующих в отношении работников других отраслей промышленности.

Министерство здравоохранения Израиля в четверг, 20 января, ни утром, ни днем не публиковало данных по эпидемии коронавируса в стране. Такая же ситуация с отчетом была 17-18 января. Хотя 18 января минздрав прислал несколько кратких справок. Днем и вечером 19 января минздрав представил детальные отчеты.

Минздрав сообщал, что, в связи с необычайно высокой нагрузкой на компьютерные системы и телефонные линии минздрава, задерживалось получение из лабораторий и обработка данных о результатах анализов на коронавирус. Также задерживалась передача данных о результатах проверок больничным кассам. Причина перегрузки систем, по версии минздрава, заключалась в росте числа новых зараженных и положительных результатов проверок.

Позже СМИ сообщили, что проблемы возникли на этапе обновления системы в период резкого роста числа зараженных, и что ответственность за это возложена на системного администратора.

Вечером 19 января минздрав сообщал, что сейчас заражены коронавирусом в Израиле около 400 тысяч человек, более 540 из них в тяжелом состоянии, состояние 150 оценивается как критическое, более 100 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.


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