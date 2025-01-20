Полиция опубликовала порядок прибытия на похороны Орона Шауля

В рамках подготовки к похоронам сержанта бригады "Голани" Орона Шауля, останки которого были возвращены накануне из сектора Газы, полиция опубликовала порядок прибытия и предупредила о перекрытии дорог.

Орон Шауль, погибший в 2014 году в ходе операции "Нерушимая скала", будет похоронен на кладбище поселка Пория Илит в Иорданской долине. Похороны начнутся в 14:00.

Движение по трассе 7677 будет перекрыто на участке между Мицпе Орон Шауль и поселком Пория с 11:30 до 16:00.

Для участников похоронной процессии подготовлены две парковочных площадки на территории поселка. Также будут организованы подвозки, которые начнут действовать с 11:30.

Водителей, не планирующих участвовать в похоронах, просят пользоваться в этот период другими трассами.