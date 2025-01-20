N12: кризис с "Красным крестом" урегулирован, начат процесс освобождения палестинских заключенных

В 01:00 новостная служба N12 сообщила, что кризис с "Красным крестом" урегулирован, начат процесс освобождения палестинских заключенных из тюрьмы "Офер".

В 01:30 Управление тюрем (ШАБАС) сообщило, что все заключенные из списка освобождены.

В Рамалле автобусы с заключенными встречают запуском петард.

Ранее Ynet, радиостанция "Кан" и телеканал "Кешет-12" сообщали, что в Управлении тюрем обвиняют представителей "Красного креста" в задержке, считая, что они сознательно тянут время, чтобы продемонстрировать всему миру, что Израиль не выполняет взятые на себя обязательства в рамках соглашения.

На текущем этапе из израильских тюрем должны быть освобождены 90 заключенных – женщин, подростков, мужчин не достигших 21 года. За каждую израильскую заложницу, согласно условиям сделки, должны выйти на свободу 30 заключенных.

78 освобожденных вернутся в свои дома в Иудее и Самарии, 12 – в арабские кварталы в Иерусалиме.