Прекращено расследование против мэра Холона Шая Кейнана

Мэр Холона Шай Кейнан, против которого была подана жалоба о сексуальных домогательствах, в своем Facebook написал, что прокуратура приняла решение закрыть дело после тщательной проверки.

Шай Кейнан написал, что после подачи жалобы он решил ее не комментировать, чтобы не мешать расследованию, но ни на секунду не сомневался, что дело будет закрыто.

"И как мэр города, и как отец дочери, хочу подчеркнуть важный момент: любая жалоба должна быть тщательно расследована, и я благодарен, что у нас есть профессиональные правоохранительные органы, которые работают объективно и беспристрастно, докапываясь до истины", – написал он.